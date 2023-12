Mina, a distanza di più di 30 anni che fine ha fatto: oggi è costretta a campare così

I fan di Mina si sono chiesti che fine abbia fatto nel corso di questi anni. La cantante si è ritirata e adesso conduce uno stile di vita che mai nessuno avrebbe immaginato

Tutti sono concordi nel dire che Mina sia una delle cantanti migliori del panorama della musica italiana con la sua fantastica voce ed interpretazioni a dir poco fenomenali. Ancora oggi è fonte di ispirazione, in quanto varie sono limitazioni fatte in alcuni programmi televisivi. Basta menzionare Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Qualcuno e anche in grado di affrontare questa ardua impresa, ma una cosa è certa: nessuno potrà mai competere con un colosso della musica italiana come lei. Nel corso della sua carriera ha lanciato vari brani musicali che tuttora riscuotono un grande successo.

Nell’infinita lista possiamo menzionare Ancora, Amor mio, Il cielo in una stanza, Mi sei scoppiato dentro il cuore, Se telefonando, Parole parole, Ma che bontà e tanto altro ancora.

Soprannominata la Tigre di Cremona, la critica sostiene che sia dotata di un timbro caldo e caratteristico, grande ampiezza ed estensione, tecnica fenomenale nell’affrontare generi musicali diversi. Dal 1958 fino ad oggi non ha mai smesso di fare musica, ma ora è sparita dalla circolazione. Che fine ha fatto? La risposta immediata.

Curiosità sulla vita sentimentale di Mina

La vita privata di Mina ha incuriosito proprio come la sua carriera. Nel 1962 ha conosciuto Corrado Pani che ha reso padre di Massimiliano. Dopo ha avuto accanto il compositore Augusto Martelli, con il quale ha convissuto per diversi anni.

Nel 1970 ha conosciuto il giornalista Virgilio Crocco che ha sposato nello stesso anno, ma poi si sono separati. Da allora amore è nato a Benedetta. Dopo ha frequentato Alfredo Cerruti, un discografico napoletano, per tre anni. Nel 1966 ha lasciato l’Italia per recarsi in Svizzera. Lì di cosa si occupa e dove vive? Ecco tutti i dettagli.

Ecco la quotidianità dell’inimitabile cantante

La scelta di allontanarsi dal mondo dello spettacolo italiano è stata dettata dall’esigenza di staccare la spina. Probabilmente la popolarità avrà inciso fortemente sulla sua vita al punto tale da decidere di ritirarsi e trascorrere la quotidianità lontano dalle telecamere.

Infatti non è possibile sapere nulla sulla sua abitazione nel Lugano perché è poco incline a condividerne degli scatti. I più curiosi navigando sul web hanno trovato giusto qualche foto della sua dimora, ma solo dall’esterno. Nonostante tutto Mina non ha mai smesso di dedicarsi alla sua più grande passione, ovvero alla musica.