Michelle Hunziker, cuore spezzato nuovamente: quello che ha detto lui spiega ogni dettaglio | “È stato difficile”

Michelle Hunziker, parla lui: “È stato difficile”. E sono lacrime anche per lei.

Non c’è alcun dubbio che sia un’immensa professionista nonché una delle conduttrici più amate, non solo in Italia ma anche in Germania, la splendida Michelle Hunziker. L’artista ha dimostrato ben presto di essere una showgirl di grandissimo talento. Nel suo curriculum, oltre a tanta TV, c’è anche il Teatro e il Cinema.

Donna bellissima e dotata di una fisicità assolutamente particolare, incanta ancora oggi i suoi numerosi estimatori sui Social con tanti scatti che fanno parte perlopiù della sua vita privata. Una vita privata, la sua, decisamente turbolenta. Difatti dopo aver sposato ancora giovanissima il suo idolo fin da ragazzina ha visto a stretto giro concludersi l’idillio tra di loro.

Eppure la favola tra Michelle ed Eros secondo tanti era destinata a durare. Così, come abbiamo appurato, non è stato. I due sono comunque rimasti in ottimi rapporti e insieme hanno messo al mondo Aurora che un anno fa gli ha resi nonni per la prima volta con la nascita del piccolo Cesare.

Michelle Hunziker con il cuore a pezzi, parla l’ex

Successivamente la Hunziker ha avuto dei flirt per poi ritrovare l’amore nell’affascinante Tomaso Trussardi. Con lui il matrimonio è durato dieci anni e nel mentre sono nate Sole e Celeste. E non avevano appena accennato la fine del loro amore che ecco che lei è stata pizzicata dai paparazzi in compagnia di un altro.

Le prime foto rubate sono apparse in primavera di quell’anno ma è stato in estate che gli scatti a riguardo si sono fatti più bollenti con tanto di super vacanza d’amore in Sardegna. Tuttavia, una volta che lei è tornata alla base a Milano, ecco che la loro storia era bella che finita. E ora è lui che, a distanza di tanto tempo, ha deciso di aprire il rubinetto a riguardo. “È difficile”, ha sentenziato.

“È difficile…”, spiffera il sensuale medico

A parlare è il bellissimo Giovanni Angiolini. Il sensuale medico, ospite a Ciao Maschio, tra i vari argomenti affrontati ha parlato anche della sua passata liason con Michelle. ” Diciamo che è una persona con la quale ci siamo frequentati in un periodo molto difficile della sua vita e difficile della mia. Posso dire che ci siamo fatti del bene“, ha spifferato il noto professionista.

Di lei ha parlato benissimo descrivendola come una brava donna e di gran cuore. Un cuore quello della showgirl che non batte più nemmeno per Alessandro Carollo. A quanto pare ora ha iniziato a frequentare Matteo Viezzer, un giovane rampante che opera come manager per un noto brand di moda.