“Mi vuole rubare il fidanzato”: l’ex tronista è inviperita più che mai | Volano parole grosse al ristorante

L’ex tronista è a dir poco furiosa. A sua detta un’altra ha cercato di soffiarle sotto il naso il fidanzato. Le sue dure parole.

Mentre le vacanze stanno finendo un po’ per tutti quanti e la stagione TV 2024/2025 sta per avere inizio, i programmi più storici e amati dagli italiani, fanno parlare maggiormente di sé. E con loro anche i loro indiscussi protagonisti. Indubbiamente Uomini e Donne è amatissimo, nonché considerato tutt’oggi ad ora come il dating show per antonomasia.

Grandissima è l’attesa per conoscere in chiave ufficiare i nomi dei nuovi tronisti che, a partire da settembre 2024, ci faranno sognare in studio coi loro incontri. Di certo potremmo avere qualche certezza in più per la fine del mese vigente, quando inizieranno le registrazioni. In ogni caso anche quelli che hanno fatto parte del programma in passato, hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei telespettatori più assidui.

Costoro amano seguirli sui Social per sapere che cosa stanno facendo ora e per constatare se le storie iniziate nel corso della trasmissione sono andate avanti oppure no. Grandissima l’emozione anche nell’appurare che qualcuno si è sposato con la persona incontrata nel dating e ha messo su famiglia. E la tronista che ora si è profondamente adirata per la mancanza di tatto di una donna verso di lei, è di ceto una da annoverare tra di esse.

L’ex tronista è furiosa

Parliamo indubbiamente di una ragazza bellissima e che da anni vive un’intensa storia d’amore con il suo corteggiatore. Ultimamente ha raccontato sui Social, dove è molto attiva, un accadimento che le ha fatto andare in men che non si dica la mosca al naso. A raccontarcelo nel dettaglio è stato Gossip e TV.

Ciò che avrebbe irritato la giovane è il fatto che, essendo il suo uomo un personaggio famoso, era ovvio che la ragazza che ha tentato di soffiarglielo non solo sapesse che era occupato con lei, ma che era pure padre di famiglia. Inoltre, seduta a un tavolo accanto a loro in un bel ristorante, ci avrebbe provato in maniera alquanto palese con il suo lui, cercando di farsi notare.

Rosa Perrotta gelosa del suo Pietro

L’ex tronista è la splendida Rosa Perrotta, mentre il compagno è Pietro Tartaglione. Costui, il girono dopo la famosa cena, ha trovato in posta sui Social un messaggio della stessa ragazza, ove c’era scritto che si era innamorata di lui. Lo sfogo durante la diretta, da parte della star di Maria De Filippi, ha lasciato senza parole i suoi numerosi estimatori.

Ha anche ribadito di non essere affatto lusingata se una donna scrive una cosa del genere al suo compagno. Ha infatti parlato di mancanza grave di rispetto nei suoi confronti. Del resto lei non riesce a sua volta a provarne nei riguardi di questa tipologie di donne. In ogni caso si è detta sicura della fedeltà del suo Pietro, sostenendo che nessuno può minare, ora come ora, il loro equilibrio di coppia.