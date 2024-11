“Mi volevo nascondere”: dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle è emerso tutto | Il pubblico è dalla sua parte, parole fortissime

A Ballando con le Stelle uno dei concorrenti ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa è stato detto.

Nelle ultime ore le dinamiche che stanno accadendo tra alcuni concorrenti di Ballando con le Stelle non stanno passando inosservate. In poche parole si vocifera che ci sia una grande affinità tra due bellissimi del cast.

Andando nello specifico, si tratta di un ballerino professionista e una nota conduttrice e attrice del piccolo schermo. Durante le loro esibizioni ci sono stati sguardi intensi e baci. Milly Carlucci ha giustificato il tutto per questioni di coreografia, ma chi sogna occhi aperti vorrebbe che nascesse una love story.

Si sta parlando di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Per ora non sono ancora usciti del tutto allo scoperto, ma sembra che ci siano tutti i buoni presupposti.

Poi i fan del programma televisivo della Rai si sono soffermati su una dichiarazione fatta da un altro concorrente. E’ una giovane donna affermata nel piccolo schermo e non solo.

Scalato il gelo nello studio di Ballando con le Stelle

Al centro dell’attenzione c’è Anna Lou Castoldi, ovvero la figlia di Asia Argento e Morgan. Nata il 20 giugno 2001, la splendida ventitreenne si sta mettendo alla prova a Ballando con le Stelle. Secondo quanto detto da lei, ha lavorato come rider, manovale e dipingendo case.

Ha ottenuto un ruolo nel film incompresa all’età di 13 anni per poi far parte del cast della serie Netflix Baby. Nel frattempo ha proseguito gli studi iscrivendosi all’Accademia di belle Arti di Roma. I genitori in passato hanno partecipato allo show e adesso tocca a lei. Durante un’intervista ha spiegato cosa ha vissuto in passato per un gesto che è stato fortemente criticato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) “Mi hanno detto robe assurde”

Anna Lou, secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it, ha raccontato un episodio della sua adolescenza che l’ha scossa profondamente. Tutto ha avuto inizio quando ha lasciato delle scritte sui sedili di un bus per poi condividere il tutto con una Instagram story: “Le persone si sono inca**ate una cifra, mi volevo nascondere. Non volevo questi follower. Perché insultare la mia persona? Mi hanno detto cose assurde tipo che dovevo essere abortita”.

Inoltre la faccenda è stata ripresa da Selvaggia Lucarelli quando ha commentato la sua performance. A prescindere da questo piccolo dettaglio, Anna Lou sta piacendo sia alla giuria che al pubblico. Guglielmo Mariotto, per esempio, spende sempre delle belle parole per lei non sono per come balla, ma anche per la sua personalità.