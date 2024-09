‘Mi spiace ma sei fuori dal programma’: la Carlucci lo conferma senza filtri | Niente da fare per la ‘ballerina’ prescelta

Quella persona non è stata ammessa nel suo show. La “ballerina” è fuori dai giochi. Parola di Milly.

Ci siamo. Manca davvero poco, pardon, pochissimo, al fischio d’inizio della nuova e super attesa stagione di Ballando Con Le Stelle. Come sempre troveremo saldamente al suo timone la splendida Milly Carlucci che sarà supportata dal caro amico e collega Paolo Belli. Confermatissimi Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli in giuria.

Tuttavia i grandissimi protagonisti del programma danzereccio di punta del sabato sera di Rai 1 sono i concorrenti che si sfideranno in pista. I loro nomi, dopo tanti rumors, sono stati confermati già ad agosto con i classici video social ai quali la conduttrice ci ha abituato da tempo.

Chiaro è che ora è viva più che mai la curiosità di vedere danzare soprattutto Sonia Bruganelli che, concluso il matrimonio con Paolo Bonolis, ha intessuto una relazione con il maestro Angelo Madonia. I due tuttavia, per decisione della stessa manager, non balleranno insieme. In ogni caso i fan della coppia sperano di vederli presto in altre situazioni poter donare loro una splendida esibizione.

Niente da fare per la ” ballerina”, la Carlucci lo ha ammesso

Non mancheranno di certo le varie discussioni con i giurati che si fanno, come la storia del programma ormai ci ha insegnato da tempo, belle bollenti per via soprattutto della presenza della penna, e in questo specifico caso sarebbe meglio dire della lingua, assai tagliente di Selvaggia. Nel corso della scorsa edizione sono state pazzesche le diatribe tra di lei e Teo Mammucari.

E quest’anno, come molti sussurrano, è probabile che la giornalista debba vedersela a livello dialettico con un’altra donna molto forte e che non si fa mai alcun problema a dire quel che pensa. Stiamo parlando della poco fa menzionata Bruganelli. Oltre a ciò la Carlucci ora ha pure altro a cui pensare. ” Mi spiace ma sei fuori dal programma”, questa è l’amara considerazione che le ha donato il classico amaro in bocca. La “ballerina” non ci sarà.

Niente da fare per Chiara Ferragni, “non se la sente”

No, non si tratta di una concorrente o di una maestra. Parliamo infatti della splendida Chiara Ferragni. Sono anni che Milly sogna, insieme ai suoi autori, di poterla avere come concorrente del suo show o perlomeno come ballerina per una notte. Fatto sta che anche a questo giro l’influencer ha detto no.

“Non siamo mai arrivati a concludere per Chiara Ferragni, chissà che non ci sia un’apertura per quest’anno”, ha dichiarato la professionista a TV Sorrisi e Canzoni. Inoltre, durante la sua bella intervista a cuore aperto è arrivata l’ammissione che ha spezzato molti cuori: “No, purtroppo no. Chiara non se la sente“.