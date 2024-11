Mi sento figlio della De Filippi | Dopo anni di silenzi, il conduttore ha spiattellato la verità: c’entra la televisione

Un nuovo volto del mondo dello spettacolo ha fatto una dichiarazione del tutto inaspettata e nella faccenda è coinvolta Maria De Filippi. Andiamo a scoprire chi è e cosa ha detto.

Tutti sono concordi nel dire che Maria De Filippi sia una delle donne più affermate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Tanti sono i programmi televisivi ideati dalla sua mente geniale.

Di recente si è conclusa l’ennesima edizione di Tu si que vales e a breve tornerà C’è posta per te. Nel frattempo fa compagnia con Uomini e Donne e con il talent show Amici nella fascia pomeridiana e la domenica.

Molti sostengono che ormai è impensabile non vederla quotidianamente nel piccolo schermo, chiaro segno che è entrata nel cuore di tantissimi italiani. Non c’è da stupirsi se riceve solo parole di stima.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it uno dei personaggi televisivi più amati del momento si è definito suo figlio. Sta cavalcando l’onda del successo ogni sera in prima serata sulla Rai. Ma di chi si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Rivelazione inaspettata su Maria De Filippi

Si tratta di un uomo di origini napoletane, nato il 3 ottobre 1989. Si è fatto conoscere in qualità di ballerino dopo aver fatto tanti sacrifici lavorando come cameriere, barista e fruttivendolo. Le rinunce e la forza di volontà gli hanno permesso di approdare ad Amici, esattamente la nona edizione.

È stato anche rinviato del reality show L’Isola dei Famosi quando al timone della conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Poi con il tempo si è dedicato alla conduzione e adesso sta conducendo Affari tuoi. A breve sarà anche presente nello studio di Stasera tutto è possibile. Stiamo parlando di Stefano De Martino.

Parole di stima e di affetto per la conduttrice

Tutto ha avuto inizio quando Stefano ha visto la sua imitazione fatta da Gigi e Ross a GialappaShow. “Mi fa molto ridere, ma mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho”, ecco come ha risposto. Inoltre ha colto l’occasione per spendere belle parole per Maria De Filippi, ovvero colei che gli ha permesso di raggiungere un grande successo.

“Mi sento suo figlio”, parole che esaltano l’affetto e la stima che ha nei suoi confronti. Infine si è soffermato sulla love story ormai archiviata con Belen Rodriguez, riferendo che è stato affascinato dalla sua luce e dalla sua ambizione. Attualmente sono rimasti buoni rapporti per amore del figlio Santiago e ha voluto sottolineare che Amadeus lo ha incoraggiato quando ha saputo che sarebbe stato lui il suo sostituto nel programma Affari Tuoi.