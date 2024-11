“Mi sembrava una roba da Todaro”: pesante STOCCATA all’ex prof di Amici | Questa volta non c’entra la Celentano, fan su tutte le furie

Ciò che è accaduto nelle ultime ore ha lasciato a bocca aperta i fan di Amici. Nella faccenda è stato menzionato l’ex maestro di ballo Raimondo Todaro. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Raimondo Todaro per 2 anni consecutivi è stato maestro di ballo nella scuola Amici di Maria De Filippi. Le fan impazzivano letteralmente per lui, soprattutto quando si esibiva in fantastiche performance con la collega Arisa. Infatti ancora oggi è rimasto impresso nella mente di tutti il loro fantastico tango.

D’altronde la cantante era da poco reduce dall’esperienza di Ballando con le Stelle. Quale occasione migliore per mostrare al pubblico le proprie doti di ballerina? Fatto sta che allo stesso tempo Todaro discuteva spesso con Alessandra Celentano per via di opinioni del tutto diverse sugli allievi.

Ora non è più presente nello studio, in quanto la sua cattedra è stata assegnata a Deborah Lettieri. Quest’ultima sta dando del filo da torcere alla Celentano, però in tanti sono concordi nel dire che la maestra più severa della scuola non può competere con nessuno.

In queste ore in un altro studio televisivo è successo un qualcosa che ha lasciato i telespettatori di Amici a bocca aperta. In questo frangente è stato fatto il nome di Raimondo Todaro. Ma cosa è accaduto andando nel dettaglio? Andiamo subito a scoprirlo.

I fan di Amici non possono credere alle loro orecchie

Raimondo Todaro ha raggiunto la popolarità del piccolo schermo in qualità di ballerino professionista dello show di Milly Carlucci a partire dalla seconda edizione. Ottenne la vittoria quando accanto Christina Chiabotto nel 2005. Cinque anni dopo ha vinto con l’attrice Veronica Olivier e nel 2013 con Elisa Di Francisca e nel 2014 con Giusy Versace.

Adesso non fa più parte del corpo dei ballerini professionisti, ma è stato fatto il suo nome quando i giudici hanno espresso un parere su uno dei concorrenti dell’attuale edizione. Ecco cosa è stato riportato su lanostratv.it.

“L’ho vista mille volte a Ballando”

In poche parole Selvaggia Lucarelli ha voluto dare un bel 9 a Bianca Guaccero in coppia con Giovanni Pernice, ma non ha dato un suo giudizio positivo: “Quello che ho visto a me non è piaciuto, però. Francamente noiosa. L’ho vista mille volte a Ballando. Bianca è una fuoriclasse. Non ho visto creatività e originalità. Mi sembrava una roba da Todaro”.

Una frase che ha lasciato i presenti senza parole, dal momento che i due hanno avuto dei voti anche dagli altri giudici. Carolyn Smith non è stata assolutamente d’accordo con la collega perché la coreografia, a parer suo, è stata a dir poco fenomenale.