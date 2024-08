Mi hanno svelato il segreto del SALVA LAVASTOVIGLIE | Premi questo tasto e ti durerà a vita: cancella pure il numero dell’idraulico

Vuoi salvare la tua amata lavastoviglie? Il segreto sta tutto in un tasto. Da non credere.

Quando riceviamo la bolletta sia dell’energia elettrica che dell’acqua ci si rizzano immediatamente i capelli in testa. La colpa la attribuiamo per lo più all’utilizzo della lavatrice e della lavastoviglie. Del resto entrambe le utilizziamo a iosa tutto l’anno, specie se facciamo parte di famiglie numerose. Tornando a bomba sulla lavastoviglie, diciamo che talora compiamo gravi errori nei suoi confronti, che non ci consentono di tenerla in forma a lungo.

In primis, vuoi per la fretta o la pigrizia o la poca attenzione, tendiamo a inserire al suo interno alla rinfusa le varie stoviglie da lavare, ammassandole terribilmente e senza nemmeno eliminare possibili residui di cibo. Questi ultimi possono difatti finire negli ingranaggi dell’elettrodomestico, oltre che nelle tubature.

Tutto ciò può provocare un danno serio alla lavastoviglie, oltre che agli scarichi. Sciocco è pure mettere uno sopra l’altro le varie stoviglie, Difatti in questa maniera non si laveranno bene e noi saremo quindi costretti ad avviare un nuovo ciclo di lavaggio. No anche all’utilizzo di prodotti scadenti, come all’eccedere della loro quantità.

Lavastoviglie, come pulirla al top

Puntiamo piuttosto a quelli di tipo bio, pure per far sorridere maggiormente l’Ambiente. Al di là di queste dritte, da prendere al volo, ce ne sono anche altre, che ci permetteranno di ottenere lavaggi non solo più efficaci, ma anche che la lavastoviglie non ci abbandoni fin troppo presto. In poche parole dobbiamo pensare alla sua corretta pulizia e perfetta igienizzazione.

In primis occupiamoci della parte esterna e e, in secundis, di quella interna. La seconda è la più importante e per occuparcene come si deve, dobbiamo prenderci del tempo. A rivelarci gli step fondamentali è la brava tiktoker Barbara Macchini, con il nome d’arte @pilloledidesign. Tuttavia, prima di accingerci alle operazioni, armiamoci di guanti in lattice o di plastica per la nostra sicurezza.

Il tasto segreto salva elettrodomestico

Andiamo ora a prelevare il filtro e a lavarlo per bene, soffermandoci su ogni singolo elemento per volta. Ora dobbiamo pensare all’interno della lavastoviglie. Sì a uno sgrassatore come prodotto igienizzante, mentre per le parti più strette e nascoste sfruttiamo uno spazzolino da denti. Occhio anche alle guarnizioni. Il tocco finale poi è quello di passare il tutto con una spugnetta.

Rimontiamo ora con cura il filtro, facendo attenzione che sia perfettamente incastrato. Rimettiamo il cestello e inseriamo fra le due griglie il cura lavastoviglie, rigorosamente a testa in giù. Adesso non ci resta che schiacciare il tasto segreto, che altro non è che quello che ci permette di avviare il lavaggio a 65°. Et voilà, così avremo ottenuto una lavastoviglie pulita e igienizzata a lungo.