‘Mi hanno appena regalato il decoder, affrettati anche tu’: questo bonus non ha limiti di età | Devi presentare qui la domanda

Ho appena ricevuto in regalo il decoder. Puoi ottenerlo anche tu. Basta che richiedi questo Bonus.

Indubbiamente, sia il Governo, sia attuale che passato, ci ha abituato ad avere a disposizione una vasta gamma di Bonus e Super Bonus, possiamo dire a buona ragione che ce n’è per tutti i gusti e per ogni evenienza. Tuttavia sono maggiormente nel mirino degli aiuti, perché in tale chiave devono essere visti i Bonus, le famiglie, specie se numerose e con figli a carico.

Sono tantissime quelle che li stanno richiedendo, per tentare, come si suolo dire, di restare a galla e pagare tutte le spese a fine mese. Il Caro vita pesa sui capi degli adulti come sorta di pesantissima Spada di Damocle. È pertanto davvero difficile chiudere occhio la notte, anche se molto stanchi, non solo per il caldo ma, per l’appunto, per le vive preoccupazioni che affollano il cuore e la mente.

Diciamo pure che ogni giorno c’è qualche cosa che può scombussolare i pensieri. Tuttavia esistono anche le liete novelle, che meritano più di un ascolto. Adesso lo Stato, udite udite, regala decoder. Tantissimi li hanno ottenuti in omaggio direttamente a casa propria. Ovvio che il cadeau non piove dal cielo e che per averlo serve fare specifica richiesta. In che maniera?

Decoder gratis se lo richiedi qui

Pensate che abbiamo ben tre modi per poterlo fare. O recandoci personalmente presso un ufficio postale a nostra scelta o contattando il numero verde 800. 776 883 per fissare un appuntamento riguardante la consegna. Bisogna ricordare di chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00.

Infine, se si è abili con Web e Tecnologia, si può avanzare la richiesta andando sul sito ufficiale delle Imprese del Made In Italy, dopo essersi identificati con il Codice Fiscale. Possedere questo decoder è importante perché è di ultimissima generazione capace di decodificare i segnali secondo il nuovo sistema DVB-T2.

A chi è rivolto

Questo strumento è essenziale per chi non possiede TV di nuova generazione e che, quindi, senza di esso non potrà più vedere la sua amata televisione,. Tuttavia questo apparecchio non dovrà superare i 30€. E ora arriva qui una piccola doccia fredda. A darcene lumi in merito è Qufinanza.it. Difatti tale Bonus è rivolto a persone residenti in Italia che hanno compiuto o superato i 70 anni di età. Inoltre devono possedere un assegno pensionistico annuo che non superi i 20.000€. Infine, ultimo requisito fondamentale è che siano intestatari del Canone Rai.

Tuttavia, per sapere se sia necessario farne richiesta, dunque se il televisione sia compatibile o meno con lo standard TV, basta sintonizzarsi sul canale 558. Se sarà visibile significa che il nostro apparecchio è aggiornato e che quindi non dovremo procedere a nessuna richiesta. Dunque dal 28 agosto dovremmo in tal caso avviare solo il classico aggiornamento dei canali.