‘Mi ha aggredita’: attimi di terrore per la gieffina | L’episodio ha lasciato tutti di stucco, Signorini sa già cosa fare

Quando si tratta di Grande Fratello i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Stavolta è al centro dell’attenzione una gieffina per una dichiarazione fatta qualche ora fa.

Il gruppo che condivide la quotidianità della casa del Grande Fratello si va consolidando sempre più davanti alle telecamere. Finalmente sembra che Shaila Gatta abbia fatto chiarezza con i suoi sentimenti e adesso vive momenti piacevoli tra le braccia di Javier Martinez.

Lorenzo Spolverato invece è arrivato ai ferri corti con Helena Prestes. Quest’ultima durante l’ultima diretta ha ammesso di desiderare una relazione perché da poco ha messo la parola fine alla sua love story con l’ex fidanzato. Beatrice Luzzi le ha detto che probabilmente proprio per questo motivo le cose non sono andate come sperava.

D’altronde Lorenzo è sempre stato chiaro fin dal principio. Diversa piega ha assunto la conoscenza tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli, i quali stanno andando avanti con i piedi di piombo nonostante la giovane età.

Poi Alfonso Signorini ha voluto affrontare la delicata questione esternata da Enzo Paolo Turchi sul suo matrimonio con Carmen Russo. Per fortuna i due hanno avuto un confronto e ora lui sto affrontando l’esperienza della casa con uno spirito diverso. Adesso l’attenzione si è focalizzata su un altro concorrente che ha fatto delle esternazioni su una vecchia conoscenza del reality.

Grande Fratello, una rivelazione del tutto inaspettata

In questo caso le telecamere sono puntate su Pamela Petrarolo, membro del trio di Non è la Rai. Si sta mettendo in gioco con le due ex compagne d’avventura Eleonora Cecere e Ilaria Galassi riscuotendo un grande successo. Secondo i telespettatori sono loro che danno brio alla casa con la loro personalità carismatica.

Hanno instaurato un bel rapporto con la maggior parte dei compagni d’avventura. Non a caso di recente è stata proprio Pamela a parlare di un’esperienza passata che ha coinvolto una cantante lirica nota per aver partecipato a una delle precedenti edizioni. La notizia è stata riportata sul sito lanostratv.it.

“Mi prese uno sfogo di pianto”

“Ho fatto una litigata brutta con Katia Ricciarelli. Praticamente litigò da sola…Lei mi aggredì verbalmente perché non avevo cambiato le lenzuola subito perché andavano lavate”, ecco cosa ha detto in merito alla loro partecipazione alla terza edizione de La Fattoria.

Non ha nascosto di aver versato lacrime per il dispiacere, ma poi ha ottenuto le scuse dalla Ricciarelli perché aveva capito di avere esagerato. Secondo i fan del reality probabilmente la redazione potrebbe pensare a un incontro tra le due donne per parlare della faccenda. Per ora non si sa nulla a tal proposito.