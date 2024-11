Mi dispiace ma questo non lo accetto | Lascia per SEMPRE Uomini e Donne: la De Filippi senza parole

Uno dei volti più noti dell’attuale edizione di Uomini e Donne ha deciso di andare via dallo studio. Tutti sono rimasti a bocca aperta, inclusa la conduttrice.

Nello studio del programma televisivo di Maria De Filippi i colpi di scena non mancano mai. Di recente c’è stato un confronto, l’ultimo per esattezza, tra Claudia e Diego. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di aver trascorso con lui un weekend nella sua città ed è scattato anche un bacio. Nonostante tutto non ha avuto quel coinvolgimento tipico di una persona interessata.

A quel punto la conduttrice le ha chiesto se avesse intenzione di continuare e lei ha detto no, anche se con un po’ di rammarico. Prima di tornare a sedersi nel parterre femminile ha avuto modo di conoscere un nuovo pretendente di Caserta. Ha deciso di dargli una possibilità, dunque è rimasto nel programma. I telespettatori non vedono l’ora di assistere alla spiegazione delle prossime dinamiche.

Oltre alle vicende che si svolgono tra i partecipanti del Trono Over, ci sono quelle del Trono Classico dove i tronisti si stanno mettendo alla prova per trovare l’anima gemella. Uno dei troni sicuramente più chiacchierati è quello di Martina, la quale dopo Temptation Island ha voluto cimentarsi in questa nuova esperienza televisiva.

Ed è proprio lei che, in un certo senso, è stata al centro dell’attenzione in queste ore perché è accaduto un evento del tutto inaspettato. C’è stato un addio che ha colto tutti alla sprovvista, inclusa Maria De Filippi.

Uomini e Donne, un addio del tutto inaspettato

Secondo quanto riportato su lanostratv.it sembra che il suo percorso sentimentale sia stracolmo di alti e bassi per via di quanto accade nell’esterne con i rispettivi corteggiatori. In tanti danno per scontato che la scelta sarà Ciro, dato che tra i due c’è una palese intesa anche se spesso tendono a litigare.

Nell’ultima esterna Martina ha deciso di fare un passo verso di lui e, dopo aver avuto modo di confrontarsi su quanto accaduto in precedenza, c’è stato un bacio. Subito dopo è accaduto un imprevisto: la tronista è uscita dallo studio. Ma per quale motivo? Andiamo subito a scoprirlo.

Va via su tutte le furie dallo studio

In poche parole ad andare via dallo studio è stato Gianmarco, il quale non ne ha voluto più sapere e ha salutato tutti. Ha ammesso che aveva voglia di vederla, ma poi ha cambiato idea e non ha intenzione di proseguire il suo percorso.

Martina ha deciso di seguirlo, ma il suo tentativo di farlo ragionare è stato inutile. Dopo è tornata nello studio e hanno parlato di quanto accaduto. Inoltre Ciro ha avuto un botta e risposta con Francesco, il suo rivale. Al momento Martina non ha le idee chiare né sull’uno né sull’altro, quindi si prenderà ancora del tempo. Che farà con Gianmarco? Lo scopriremo prossimamente.