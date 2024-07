“Mi avesse ringraziato una volta”: l’ex prof di Amici senza peli sulla lingua | La sua ‘prediletta’ sparita nel nulla

Nessun grazie da parte sua. L’ex allievo ha dimostrato gratitudine. L’ex prof di Amici contro la sua pupilla.

Un famoso detto recita: “impara l’arte e mettila da parte“. Fatto sta che se si vuole diventare dei bravi artisti e operare come si deve nel vasto e complesso mondo dello Spettacolo, oltre a possedere talento e carisma bisogna pure aver studiato. Difatti se non si ha alle spalle dello studio ecco che la nostra carriera può crollare come un castello di carta.

Le basi sono fondamentali per farcela, così come l’esperienza sul campo. Nessuno infatti nasce imparato. Indubbiamente le attitudini naturali sono importantissime ma vanno sviluppate, affinate e allenate. Inoltre possono variare anche nel corso del tempo e permetterci di poter esplorare anche altri campi dal punto di vista creativo e professionale.

Molti artisti che si sono fatti conoscere grazie ad Amici hanno poi saputo reinventarsi. Basti pensare che Stefano De Martino, che si è fatto conoscere all’interno della scuola più famosa d’Italia, come ballerino, oggi vada fortissimo come conduttore e showman. Inoltre ci sono stelle come Elodie e Annalisa che operano non solo, ora come ora, nella Musica.

Ex prof di Amici apre il rubinetto sulle sue ex allieve

Difatti sono diventate delle vere dive, richiestissime ovunque pure come conduttrici, modelle e testimonial di svariati marchi. La Di Patrizi, esattamente come la collega Emma, che in passato è stata la sua coach nel padre di tutti i talent, ha dimostrato pure grandi doti attoriali. Chiaro che per rendere al massimo pure sul Grande Schermo si sia dovuta rimboccare le maniche.

Studiare recitazione ma anche la dizione è un passo pressoché obbligatorio se si vuole risultare convincenti. Tuttavia anche chi non recita può decidere di compiere studi in tale direzione. Difatti anche un’eccellente conduttrice come Caterina Balivo ha fatto questi studi. La sua insegnante è un’immensa professionista, nonché ex prof di Amici.

Fioretta Mari delusa dalla Leone, ” Mi avesse ringraziato una volta…”

Stiamo parlando di Fioretta Mari che nel corso di una chiacchierata a cuore aperto effettuata con Il Corriere della Sera ha speso parole al miele per la bellissima campana nonché per la meravigliosa Alessandra Amoroso, anche lei sua studentessa. Non lo stesso però ha fatto nei confronti di un’ex Miss Italia oggi lanciatissima come attrice. Stiamo Parlando di Miriam Leone.

A tal proposito l’insegnante ha dichiarato: “Un dolore grande della mia vita. L’avevano scartata da Miss Italia. L’ho ripescata e ha vinto. L’ho messa in contatto persino con Anna Strasberg, ultima moglie di Lee Strasberg, insegnante di recitazione Marilyn Monroe. Voleva portarla in America. Ragazza brava. Mai più vista. Mi avesse ringraziato una volta…“