Metto in tasca 618€ e parto per le vacanze | Lo Stato aiuta gli italiani con il BONUS SUMMER: hai due giorni per richiederlo

Voglia di vacanze ma non ha soldi per farlo? Tranquillo, a te ci pensa il Governo, con 618 euro parti subito.

La notizia, lo sappiamo, vi avrà fatto saltare dalla poltrona dalla gioia. Siete rimasti senza parole e adesso, come è giusto e normale che sia, siete vinti dalla curiosità. Del resto fino a pochi istanti fa eravate tanto mogi all’idea di non potervi concedere manco un week end di meritato relax e ora ecco che viene in vostro soccorso lo Stato.

In ogni caso già in passato sono arrivati svariati aiuti in tale direzione, come altri per i centri estivi e le vacanze dei nostri figli. Ora però di questo non ne sapevate nulla. E visto che si tratta di qualcosa di lieto non sapete come comportarvi dal momento che ormai siete più avvezzi alle docce fredde che alle coccole.

Tuttavia, andiamo per gradi. Ovvio che il Bonus, perché di esso si tratta, non vi cadrà tra le mani dal cielo. Ergo, dovrete darvi una bella mossa a richiederlo altrimenti rischierete di non averlo. E ciò, vista l’assai ghiotta posta in palio, sarebbe da evitare come la peste. Altra cosa da sapere è che sarebbe d’uopo avere sotto mano il proprio ISEE.

Bonus Vacanze, a chi spetta

Ecco, adesso molti saranno presi dallo sconforto dal momento che magari è un poco che non lo aggiornano. E ciò è un fatto grave dal momento che è sempre opportuno averlo sempre reale e super aggiornato. E occhio pure a volerlo modificare a proprio piacimento con l’obiettivo di beccarsi tanti aiuti.

Il Governo ha ormai smascherato i classici furbetti del quartierino che lo hanno fatto in passato e ora dovranno restituire tutti i soldini presi ingiustamente. Al di là di ciò, vi sveliamo che sono le famiglie con figli a carico le destinatarie di questo Bonus. A darcene notizia è Normanna News.

La verità su questo aiuto

In realtà non si tratterebbe di un nuovo Bonus ma semplicemente della cifra nuova che corrisponde all’Assegno di Inclusione che ha preso il posto del chiacchieratissimo Reddito di Cittadinanza. Insomma, non ci sarebbe dunque alcuna grande novità anche se sovente si è sentito mormorare di questa eventualità.

Ovvio è che le famiglie possono decidere di impiegare parte di questi soldini per svagarsi con la propria prole, magari anche solo compiendo qualche veloce gita al mare o al lago, oppure trascorrendo una bella domenica a un parco acquatico. Fatto sta che, almeno a sto giro, moltissimi italiani che speravano in un aiuto in più per le loro vacanze, rimarranno a bocca asciutta.