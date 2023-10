Memo Remigi, colto da malore dopo l’orribile notizia: purtroppo non è riuscito a sopportarla | Come sta oggi dopo la mazzata

Memo Remigi ha ammesso di non aver affrontato bene uno spiacevole episodio capitato in un noto studio televisivo. Molti avranno capito di cosa si sta parlando

Nato a Erba il 27 Maggio 1938, Memo Remigi è un professionista completo: cantante, compositore, conduttore radiofonico e televisivo.

Nel suo curriculum possiamo leggere la partecipazione a tanti programmi televisivi: Per un gradino in più, qualcosa da dire, A modo mio, L’inquilino del piano di sotto, Miss Italia, Festival di Sanremo, Ballando con le Stelle e Oggi è un altro giorno.

Si è anche cimentato nella recitazione ottenendo una parte nel film Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi. Per quanto riguarda la discografia, alcuni degli album pubblicati sono stati In tema d’amore, Canzoni di sempre, Che tutto vada liscio con…e Innamorato.

Il programma condotto da Serena Bortone è stato sostituito da La volta buona con alla conduzione Caterina Balivo. Fino a qualche anno fa Memo Remigi ne faceva parte, ma poi è accaduto un evento spiacevole che ha inciso anche sul suo stato psicofisico.

Memo Remigi non è stato bene dopo la notizia

L’anno scorso Memo Remigi è stato invitato nello studio Non è l’Arena di Massimo Giletti e così ha avuto la possibilità di parlare di ciò che è accaduto con la collega Jessica Morlacchi.

“Ero in albergo e mi è stato detto ‘Memo rimani due tre giorni senza venire in trasmissione e vedremo cosa succede’… Sono rimasto tre giorni in albergo e non ho sentito nessuno… Non mi è stata data la possibilità di spiegarmi”. La conversazione ha avuto un proseguo.

“Ho avuto problemi di salute”

Stando al suo racconto, la Morlacchi non si sarebbe offesa del gesto. Infatti se non fosse stato segnalato da Striscia la Notizia, sarebbe finito il tutto nel dimenticatoio: “Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potresti creare tutto questo pandemonio, e scivolata la mano sulla natica. Lei mi ha dato un piccolo schiaffo sulla mano, l’ha presa e l’ha spostata davanti…Alla fine della trasmissione le avrei chiesto senz’altro scusa, ma non mi è stato detto niente”, ecco cosa ha detto riguardo quel gesto che ha fatto tanto discutere.

Poi si è soffermato su come si è sentito in seguito alla notizia del suo licenziamento: “Mi sono sentito male. Ho avuto dei problemi di salute. Una botta così non me la sarei aspettata… È stato uno sbaglio. Si può sbagliare una volta?!”.

