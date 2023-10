Mediaset, c’è il grandissimo ritorno della famosissima finalmente: dopo il dramma rivede la luce

Mediaset, grande, anzi, grandissimo ritorno della super famosa. Dopo tanto dolore è pronta a farci sognare ancora una volta.

Indubbiamente sono stati mesi di grandi cambiamenti, per non dire proprio di autentiche rivoluzioni, quelli vissuti all’interno delle Reti Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, dopo essersi asciugato le copiose lacrime per la dipartita da questo mondo del suo adorato padre, ha fatto un gran lavoro. E molti sono stati gli adii.

Quello che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più è stato quello di Belen Rodriguez che da anni è considerata una vera diva nel nostro Paese, nonché una delle regine indiscusse della Cronaca Rosa. Non per nulla per tutta estate, così come ora, fa ampiamente parlare di se per l’ennesima conclusione della sua storia con il marito Antonio De Martino.

Tuttavia lei non ha parlato, nella Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, di un vero e proprio addio ma di un semplice arrivederci. Inoltre ha voluto ringraziare Maria De Filippi dal profondo del cuore. Altro addio che ha lasciato sconvolti i più è stato quello di Barbara D'Urso, sebbene lei abbia un contratto in essere con l'Azienda che scadrà a fine dicembre.

Barbara D’Urso, dopo Londra è pronta a tornare

Lei, la divina Carmelita, non ha preso bene la decisione dei vertici Mediaset di escluderla fin da subito, a partire dal mese di settembre 2023, dal timone del suo Pomeriggio Cinque. Lei lo ha condotto per la bellezza di 15 anni e quando nel corso dell’ultima puntata di stagione 2022- 2023 ha salutato i suoi telespettatori ha dato loro appuntamento alla prossima edizione.

Così non è stato e il comunicato stampa che annunciava tutto il contrario l’ha lasciata di sasso. Lei si è presa qualche giorno per metabolizzare il tutto e poi ha lasciato un’intervista fiume a La Repubblica dove si è tolta diversi sassolini dalla scarpa. Ha trascorso una bellissima estate, poi è andata a Londra a studiare e a fatto un salto in Francia e ora è prontissima a tornare più grintosa che mai.

Paola Caruso, gradito ritorno da Bonolis

Sì. lo è ma a quanto pare non sulle Reti del Biscione. A farlo è la splendida Paola Caruso, famosa per aver svolto il ruolo della Bonas ad Avanti un altro!. La showgirl dopo aver vissuto un periodo dolorosissimo e da incubo per via di gravi problemi di salute del suo adorato figlio, sta per tornare proprio alla Corte del mitico Paolo Bonolis nello stesso quiz show che tanta fama le ha donato.

Per la verità si mormorava già da tempo un suo ritorno. E ora a parlarcene altro non è che la super accorta Deianira Marzano. Anche su Instagram Paola fa capire di essere prontissima a farci sia sognare sia divertire. E a quanto pare il mattatore televisivo per antonomasia potrà contare di nuovo e a stretto giro della sua presenza in studio.

© Riproduzione riservata