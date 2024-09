Mediaset, altra punta di diamante se ne va: praticamente su Canale 5 ormai era la più amata

Mediaset, anche lei ha fatto i bagagli. Canale 5 l’ha persa.

La nuova stagione televisiva ha preso ufficialmente inizio anche se sarà soprattutto dai prossimi giorni che tutti i programmi storici che ci fanno compagnia quotidianamente torneranno più grintosi che mai. Tante sono chiaramente le indiscrezioni che riguardano i loro indiscussi protagonisti.

Costoro poi, anche quando non sono in televisione, rimangono comunque sulla cresta dell’onda. Inoltre sono seguitissimi sui social. Ed è pure attraverso la visione dei loro vari contenuti condivisi che molti cercano di captare le più importanti novità che li riguardano, sia dal punto di vista privato che professionale.

E la curiosità nel secondo caso è diventata sempre più forte, rimanendo in casa Mediaset, dopo l’uscita di scena di svariate conduttrici che per tanti anni hanno operato nell’azienda del Biscione.

L’addio più clamoroso è stato indubbiamente quello di Barbara D’Urso per la quale si mormora ora la possibilità di un programma pomeridiano, in stile Pomeriggio Cinque, sul 9.

Mediaset, anche lei se ne va

Una grandissima doccia fredda è stata pure rappresentata dall’uscita di scena della divina Belen Rodriguez che è stata lontana da un anno dal piccolo schermo, con l’immenso dispiacere dei suoi numerosi estimatori. Ora sarà in forza anche lei su Discovery con ben due programmi. Anni fa, invece, a lasciare l’amaro in bocca ai più è stata la decisione di Alessia Marcuzzi di andarsene dall’emittente privata.

Alla fine è approdata alla Rai con Boomerissima e ha collaborato sia con Fiorello che con Amadeus per il DopoFestival. E ora c’è anche un’altra bellissima donna, autentica punta di diamante di Canale 5, che ha deciso di fare le valigie. I telespettatori hanno il cuore a pezzi.

Ida Platano, il suo stop a Uomini e Donne

Non si tratta di una conduttrice o di una giornalista ma di una grandissima protagonista del dating show più famoso della televisione italiana, ovvero Uomini e Donne. Parliamo di Ida Platano che nel corso delle registrazioni delle primissime puntate di stagione non si è presentata in studio.

Come ci rivela l’accorto Lorenzo Pugnoloni, lei non avrebbe alcuna intenzione di risalire sul trono, né di sostare nel parterre delle dame. Inoltre, non vuole proseguire una conoscenza con Mario Cusitore. Maria le ha comunque fatto sapere che, qualora lei volesse tornare, la porta sarà sempre aperta.