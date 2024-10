MD organizza la FESTA DI HALLOWEEN per tutti i clienti | Con questi prodotti vivrai l’evento dell’anno: valido per grandi e piccini

In occasione della festa di Halloween MD ha proposto ai clienti fedeli un prodotto alimentare che non può mancare al party più spaventoso dell’anno.

MD Spa è una società italiana di grande distribuzione organizzata e fu fondata nel capoluogo campano nel 1994 da l’imprenditore Patrizio Podini che si occupa soprattutto del settore dei discount. Al giorno d’oggi ci sono 820 punti vendita con circa 9.000 dipendenti che lavorano per soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Lo slogan “Buona spesa, Italia” ha rappresentato la chiave vincente che ha sicuramente contribuito a ottenere un fatturato di 3,4 miliardi nel 2022 e da allora si sono ottenute ulteriori gratificazioni.

Si dà soprattutto un occhio di riguardo a buon rapporto tra qualità e prezzo. Non a caso a fine serata gli scaffali sono quasi sempre semivuoti. In questo periodo è stato divulgato un volantino che ha entusiasmato tanto gli animi.

Questo perché tra qualche settimana ci sarà un buon pretesto, Halloween, per festeggiare in modo alternativo con amici. MD non poteva non pensare a questo evento che ormai fa parte della nostra cultura.

MD, un’offerta che fa gola a grandi e piccini

Sul sito di MD è stato pubblicato un volantino stracolmo di offerte. L’8 ottobre è stato reso pubblico e la scadenza è prevista per il 20 ottobre 2024. Ciò significa che c’è ancora tempo per cogliere al volo le strepitose offerte. Per esempio, Fiocchi di latte Maiga Paradiso formaggio fresco 200 g costa 0,75 euro ed è stato applicato lo sconto del 30%.

A seguire c’è l’Arrosto di tacchino Vivo meglio da 100 g a 1,05 euro applicando il 40% di sconto. E ancora Funghi misti Le specialità di Beppe da 300 grammi a 0,84 e qui è stato applicato addirittura lo sconto del 50%. Tuttavia c’è un altro prodotto alimentare che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sia grandi che piccini lo hanno inserito volentieri nel carrello della spesa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Un tocco originale per un party “spaventoso”

In questo caso si sta parlando dei biscotti Halloween assortiti da 150 g e sono proposti al pubblico a 1,69 euro anziché 1,99 euro. Sono dei biscotti a forma di zucca, pipistrello e teschio. Tutte immagini che ricordano la festa che da un paio di anni sta riscuotendo un grande successo in Italia.

Secondo la leggenda per i celti il 31 ottobre permetteva ai morti di entrare in contatto con i vivi e per tenerli lontani si indossavano costumi e maschere spaventose. Perché questo giorno dell’anno è stato scelto per celebrare Halloween? Semplicemente perché è il giorno in cui per i celti l’estate lasciava spazio all’inverno e il buio prendeva il posto della luce. Dato che entusiasma l’idea di mascherarsi, qualcuno organizza anche dei parti in tema. In questo caso i biscotti possono dare un tocco di originalità.