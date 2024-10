MD mette al tappeto Mediaworld: non era mai successo prima | Tutto merito di questa LAVATRICE quasi gratis, alle casse c’è il delirio

Il nuovo volantino dei supermercati con il marchio MD ha creato stupore perché un elettrodomestico è stato proposto al pubblico a un prezzo inimmaginabile. Tuttavia la scadenza di quest’offerta è imminente.

Tutti sono concordi nel dire che i supermercati della Società Italiana di grande distribuzione organizzata MD s.p.a. siano quelli più frequentati in assoluto. Attualmente si contano 820 punti vendita con 9.000 dipendenti sparsi per il territorio italiano. Essa fu fondata nel 1994 a Napoli dall’imprenditore Patrizio Podini con sede principale a Gricignano di Aversa.

All’inizio si puntava solo su prodotti alimentari, ma a partire dal 2013 sono stati presi in considerazione anche l’elettronica, i giardinaggio, oggetti adatti per la casa, giocattoli e arredamento. Ciò non ha fatto altro che dare ulteriori soddisfazioni e dal 2023 il marchio MD è presente anche in Albania.

Il merito è senza dubbio di ciò che viene proposto cercando di creare il giusto equilibrio tra prezzo e qualità del prodotto che si trova sugli scaffali. Inoltre i dipendenti mettono sempre al primo posto i clienti che tutti i giorni vogliono riempire il carrello della spesa perché fiduciosi in quello che propongono poi a tavola.

Ed è proprio ai clienti fedeli che si realizzano dei volantini tali da lasciare a bocca aperta in senso positivo. In questo caso stiamo parlando di un elettrodomestico specifico che non può mancare nelle nostre case.

Offerta pazzesca, MD non smette mai di stupire

L’azienda italiana in questione è la Candy Spa che opera appunto nel settore di elettrodomestici. Fondata a Monza nel 1945 come fabbrica di macchine utensili, è stata la prima azienda italiana a produrre lavatrici che ancora oggi riscuotono un grande successo. Non a caso nel 2019 ha realizzato un fatturato di 990,1 milioni di euro! Una cifra che parla da sola.

L’MD propone a un prezzo stracciato la Lavatrice Candy ey1281de 1-s 8kg 1200 giri cl. Tuttavia bisogna affrettarsi perché iL volantinO in questione è valido dal primo al 6 ottobre 2024. Andiamo a leggere le caratteristiche di questa lavatrice e, soprattutto, il prezzo.

Lavatrice Candy, ecco tutte le informazioni utili

Hai letto bene! Il prezzo è 259 euro. Nella descrizione del prodotto c’è scritto di tutto: libera installazione, classe di efficienza energetica, caricamento frontale, motore AC, numero programmi 12, materiale cesto acciaio inossidabile, connettività NFC, rumorosità 77 db e consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60).

Facendo un ulteriore ricerca, emerge che fa parte della classe D. Paragonata a una in classe G riduce i consumi almeno del 24%, permettendo di risparmiare energia e denaro. Inoltre allo stesso tempo si rispetta l’ambiente. Se devi sostituire la tua lavatrice con una nuova allora non puoi non cogliere questa occasione.