MD, hai sempre comprato questa PASTA ma non sai chi ne è a capo | Si tratta del vero Guru dei primi piatti: eccellenza italiana

MD riserva sorprese che non ti saresti mai aspettato dal supermercato di fiducia. Scopri tutto qui.

La pasta è un caposaldo della cucina italiana, amata in tutto il mondo e declinata in tantissimi formati che variano per forma, consistenza e abbinamento. Dai classici spaghetti alle farfalle, dalle penne ai rigatoni, fino ai formati più creativi come le mafaldine o i fusilli giganti, ogni tipo di pasta trova il suo condimento ideale.

Per noi italiani, e per chi ha la fortuna di apprezzarne l’arte culinaria, la pasta è molto più che un alimento: è un simbolo di tradizione, una costante che porta in tavola il sapore autentico della cultura mediterranea. Le tipologie sono tante e incontrano ogni preferenza: integrale, trafilata al bronzo, di grano duro o all’uovo.

Ciascun tipo è preferibile in certi casi e per certi piatti. Ad esempio la pasta integrale, fatta con farina di grano intero, è ricca di fibre e ha un sapore più rustico, ideale per condimenti decisi. La pasta all’uovo, invece, ha una consistenza morbida e saporita ed è perfetta per piatti cremosi e sughi ricchi.

La pasta dei guru della cucina

Quando si parla di pasta nei ristoranti di alto livello, il discorso cambia leggermente. Qui la pasta diventa un’opera d’arte, un piatto da gustare con gli occhi oltre che con il palato. I grandi chef nei ristoranti stellati non si limitano a servirla come semplice primo piatto ma la arricchiscono con ingredienti e impiattamenti speciali.

Molti guru sperimentano con condimenti sofisticati che fanno pagare a caro prezzo, talvolta anche stravolgendo la tradizione. Spesso gli esperimenti riescono, ed è lì che la pasta diventa qualcosa di sublime, elevandosi a rappresentazione di creatività e tecnica. Altre volte, è solo un disastro culinario.

Chi produce la pasta di MD?

La notizia è fornita da Ristoranteilgranduca.it. Non tutti potrebbero saperlo ma tra i marchi di pasta più venduti dall’MD, troviamo la Pasta Reggia, prodotta dal Pastificio Antonio Pallante srl. Il pastificio si trova a Caserta, dove la tradizione della pasta viene rispettata e portata avanti con cura e innovazione dal 1945.

Questo marchio è apprezzato per la qualità della semola di grano duro, garantendo un’ottima tenuta in cottura e una consistenza perfetta. Ma l’impegno del Pastificio Antonio Pallante non si ferma qui: produce anche la linea Pasta Reale MD, un prodotto di qualità più accessibile, ma altrettanto gustoso e ben fatto. E soprattutto resistente alle cotture più ardimentose.