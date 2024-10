MD festeggia il suo compleanno e fa regali a tutti: 30mila euro di doni ai clienti | Richiedi qui il tuo PASS e tenta la fortuna

Una novità assoluta per MD. Si parla di grandi regali per la sua vasta clientela.

Sono sempre più numerosi gli italiani e non solo che per la loro spesa, per lo più settimanale di stampo alimentare, prediligono i discount, uno in particolare in tale direzione è MD. Le sue catene sono sempre più numerose, come anche gli store. Come testimonial ha anche potuto contare sulla divina Antonella Clerici. Tra l’altro, partecipando ai suoi numerosi giochi a premi di È Sempre Mezzogiorno ci si possono accaparrare accattivanti buoni spesa.

Qui si parla di un regalo ancora più oneroso, visto che la cifra si aggira sui 30mila euro. L’occasione è da non perdere, vista non solo l’incessante crisi e i perpetui rincari che serpeggiano ovunque, ma anche la penuria di lavoro presente dappertutto. L’idea è nata dalle menti della dirigenza e del marketing, in vista del suo anniversario, che cade proprio in questi giorni.

Quale miglior maniera che festeggiare con gli avventori, se non ringraziandoli per il loro affetto rimasto tale nel corso degli anni? Di certo i più fedeli avranno potuto constatare qualcosa nelle scorse settimane, consultando il volantino presente sia in formato cartaceo che online, che è in vigore da martedì 8 ottobre a domenica 20 ottobre 2024. Tantissime sono le offerte fruibili che non riguardano solo il settore alimentare.

MD 30mila euro in palio per i suoi clienti

Ricordiamo che da MD si possono trovare non solo prodotti monomarca ma anche altri prodotti segnati da altri marchi ancora ben più famosi. Si può dunque talora effettuare, senza eccedere in tale direzione, la cosiddetta spesa mista. Ed è anche per tale motivo che, nel corso degli anni, il bacino di clientela si è notevolmente allargato.

Tornando a bomba sul premio di 30mila euro, che di sicuro faranno gola a tutti quanti, possiamo già preannunciare che fa parte di un fantastico concorso, ma che, in ogni caso, sono anche disponibili premi di più basso taglio, che fanno comunque molto comodo e che sono spendibili nei centri MD. Ce ne parla ampiamente Volantini Today sul suo canale YouTube.

Tra gift-card e premi

In poche parole, in veste del super nominato anniversario sono in palio oltre 30mila euro in giftcard in tagli da 5, 10, 20 e 50€. Non manca poi anche quello di poter tentare maggiormente la sorte, potendosi accaparrare anche quella di 1000€. Per riuscire nella seconda impresa bisogna accumulare i punti.

Ognuno è dato ad ogni euro di spesa che però deve superare i 5€. A fine concorso i primi 10 clienti della speciale classifica vinceranno la card da 1000€. In ogni caso ci sono anche i prodotti sponsor segnalati sul volantino che permettono di raccogliere più punti. Dunque, questi ultimi consentono così di raggiungere prima l’obiettivo prefissato e che non riguardano solo il cibo.