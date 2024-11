MD, fai la tua spesa e ricevi SANTA CLAUS a casa | Prenotalo subito e rendi felici figli e nipoti: non era mai successo prima

Natale è alle porte e i supermercati con il marchio MD hanno pensato a un regalo davvero speciale per i clienti. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

MD è una società italiana che si occupa della grande distribuzione organizzata e attualmente ha 820 punti vendita con 9.000 dipendenti che lavorano ininterrottamente mettendo al centro di ogni cosa il cliente e le sue esigenze.

Tutto ebbe inizio nel 1994 quando l’imprenditore Patrizio Podini valutò l’idea di lavorare nel canale discount fino a portare a casa un fatturato di 3,4 miliardi nel 2022. Questo dato conferma chiaramente che gli italiani hanno apprezzato e continuano ad apprezzare ciò che trovano sugli scaffali.

Infatti il prodotto alimentare è sempre di prima qualità e ha prezzi accessibili a tutti. Proprio per questo motivo gli scaffali a fine serata sono quasi sempre semivuoti. Erano molto tanti saranno gli italiani che dedicheranno il loro tempo alla spesa per le feste natalizie.

Non tutti vanno a mangiare fuori casa perché preferiscono godere dell’atmosfera natalizia tra le mura domestiche in compagnia degli affetti più cari. Eppure non tutti sanno che chi si recherà presso un supermercato MD potrà avere un piccolo dono.

MD stavolta stupirà i clienti

Sul sito omaggiomania.it è stato pubblicato un annuncio inerente a un regalo da portare a casa solo se fai la spesa presso un supermercato MD. Sicuramente i più piccoli saranno contenti di averlo sotto l’albero di Natale.

Un indizio? Haddon Sundblom è considerato l’autore, il quale per decenni ha lavorato per la The Coca-Cola Company. Si ispirò a una poesia di Clement Clark Moore e chiese aiuto per realizzare l’impresa all’amico Lou Prentiss, un venditore in pensione, che gli fece da modello dal vivo. Molti avranno già capito il regista sta parlando.

Un regalo sarà tuo a una condizione

Stiamo parlando di’ Babbo Natale. Le sue origini sono abbastanza recenti, anche se nella cultura anglosassone era presente lo “Spirito del Natale” personificato nella figura di un anziano con la barba lunga bianca. Questa figura non fece altro che ispirare il Canto di Natale di Charles Dickens. Poi la Coca-Cola Company ebbe modo di proporre la versione che tutti noi oggi conosciamo.

Non ci crederai, ma potresti avere la statuetta di Babbo Natale da 40 cm a 3,50 euro. Tuttavia dovrai fare una spesa di 25 euro. Una buona iniziativa, anche perché tante solo le persone che si lasciano trasportare dall’entusiasmo tipico del Natale. Di conseguenza non fanno altro che addobbare la casa e un Babbo Natale in miniatura sarebbe perfetto per dare un tocco originale.