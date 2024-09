MD batte i Caseifici 2-0: non è un match di calcio | Hai tempo fino a stasera per portare a casa la mozzarella TOP d’Italia: ecco chi la produce

Se vuoi gustare una buona mozzarella allora devi assolutamente prendere quella che troverai in un supermercato MD. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

L’MD è sicuramente uno dei supermercati più apprezzati perché propone prodotti alimentari di prima qualità con prezzi accessibili per chiunque. Si tratta di una società alimentare di grande distribuzione organizzata che lavora nel canale discount. Fondata nel 1994 da Fabrizio Podini, nel 2022 ha fatturato 3,4 miliardi di euro e il merito è senza dubbio di ciò che colloca sugli scaffali.

“Buona spesa, Italia”, questo è lo slogan che lo rende unico. Non tutti sanno che il fondatore all’inizio la sede centrale era collocata presso gli uffici del Centro Direzionale di Napoli, dopodiché c’è stato il trasferimento a Caserta e infine a Gricignano d’Aversa. Inoltre il primo punto vendita con questo marchio (che sarebbe l’acronimo di Mida Discount, è stato inaugurato nel 1994 a Mugnano di Napoli.

Successivamente sono stati aperti questi punti vendita anche nelle altre regioni italiane (in Lombardia 168, in Sardegna 88, nel Lazio 39, in Abruzzo 14, in Basilicata 14, in Calabria 38, in Campania 118, in Emilia Romagna 25, in Friuli Venezia Giulia 4 e così via).

La chiave del successo è sicuramente quella di puntare su prodotti di prima qualità per soddisfare le richieste dei clienti, anche di quelli più esigenti. Il volantino che ha validità dal 17 al 29 settembre è una chiara dimostrazione di quanto detto.

Corri a fare la spesa, MD ha tanto da offrire

Ogni giorno c’è chi si reca in un supermercato MD e l’intento è riempire il carrello con tutte le occasioni da prendere al volo. È ideale anche quando bisogna preparare una cena per degli ospiti perché non si può fare che bella figura con prodotti di alta qualità.

Molti non sanno che questa società alimentare ha modo di collaborare con varie aziende e tra queste c’è anche quella che fornisce della buona mozzarella. Si tratta del caseificio Reggia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pizza • AZ Beer • Cocktails (@craft64chandler)

Qualità e prezzo, il giusto connubio

Probabilmente non tutti sanno che il nome mozzarella deriva dal verbo mozzare che fa riferimento al taglio manuale eseguito, con indice e pollice, alla pasta filata ancora calda e lo scopo è appunto creare la forma che la caratterizza. In passato era la versione meno raffinata della provola, per questo motivo la sua diffusione era limitata al Sud Italia.

Attualmente le cose sono letteralmente cambiate. Quella che trovi nel reparto frigo di un supermercato MD proviene dal Caseificio Reggia ed è solitamente la confezione è da 4 pezzi da 125 g. Sicuramente sarà un ottimo acquisto perché la qualità ha un valore assoluto per chi la propone.