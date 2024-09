MD, avete mai comprato i prodotti Gustato? Ecco dove li fanno: le ultime offerte sono da sballo

Le offerte dei prodotti Gustato sono tra le più vantaggiose che si possano trovare di questi tempi. Scopri quali sono.

Il concetto di brand è uno degli elementi più potenti nel mondo del commercio moderno. Un brand non è solo un nome o un logo, ma rappresenta un’identità, una promessa di qualità e un insieme di valori riconosciuti dai consumatori. Il marchio costruisce fiducia e familiarità e spesso guida le scelte d’acquisto.

Nella società attuale, dove la competizione tra prodotti è feroce, il brand diventa un elemento chiave per differenziarsi e creare un legame con i consumatori. Questo vale in modo particolare nel settore alimentare, dove la percezione del marchio può influenzare direttamente la percezione della qualità e della sicurezza dei prodotti.

Infatti oggi fare la spesa al supermercato non è solo una questione di scegliere tra diverse marche conosciute, ma spesso significa anche optare per prodotti a marchio del supermercato stesso. Questi prodotti, noti come “private label”, sono diventati una componente fondamentale dell’offerta della grande distribuzione.

A differenza dei marchi nazionali, i prodotti a marchio del supermercato sono sviluppati e venduti esclusivamente da una catena, come MD, LIDL o Coop, e sono spesso proposti a un prezzo più competitivo rispetto ai brand più noti. Questo è possibile perché le catene riescono a risparmiare sui costi di marketing e distribuzione.

I prodotti brandizzati

I prodotti a marchio proprio rappresentano un’interessante dinamica commerciale: da un lato, offrono ai consumatori un’alternativa valida e più economica, dall’altro permettono ai supermercati di aumentare la propria marginalità e fidelizzare la clientela, che associa il prodotto direttamente al nome del supermercato.

Tra i vari marchi di prodotti alimentari a marchio proprio, Gustato è quello privato della catena di supermercati MD, una delle realtà più rilevanti nel panorama della grande distribuzione in Italia. Questo marchio si occupa principalmente di prodotti alimentari: dai latticini ai surgelati, passando per salumi, pasta, sughi e dolci.

La produzione di Gustato

Tra i principali produttori di Gustato, come indicato da Inran.it, troviamo Althea Spa, specializzata nella produzione di sughi pronti e Pedon, leader nel settore dei cereali e legumi. Per chi desidera approfittare delle offerte sui prodotti Gustato, il volantino MD rappresenta un’ottima risorsa ed è consultabile online.

Le offerte MD sono spesso vantaggiose. Ad esempio, il volantino attuale offre sconti su numerosi prodotti a marchio Gustato, appunto. Tra questi spicca un alimento in particolare, ossia i pelati MD al costo di 1.38 euro (offerta del 3×2 valida fino al 15 settembre 2024). Questi sono davvero squisiti, bisogna approfittarne!