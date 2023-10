Mauro Corona, non è più riuscito a tenerselo dentro: “Ecco perché mi vogliono far fuori” | Sedia a rischio

Lo scrittore Mauro Corona si lascia andare ad uno sfogo amaro in diretta televisiva: ecco perché si sente minacciato.

Lo scalatore, scrittore e scultore ligneo Mauro Corona è recentemente approdato su Rete4 a fianco dell’affezionata Bianca Berlinguer, che ha inaugurato “È sempre Cartabianca”.

In precedenza, la strana coppia aveva cementato il rapporto su Rai3 nello storico predecessore “Cartabianca”, ed il nuovo percorso nella rete del Biscione sta mietendo risultati Auditel assolutamente gratificanti.

Mauro Corona ha recentemente presenziato in collegamento ad una puntata di “Verissimo” e, in tale occasione, aveva sviscerato i complicati trascorsi con i genitori ed il rapporto di amore e odio con l’alcol.

“Conduco una vita pericolosa, tra montagne e osterie” – aveva riferito lo scrittore – “Riparto ogni mattina da quello che resta e da quello che ho salvato. (…) Vado ancora a scalare e a camminare, ma quando torno giù non vado a casa, ma al bar: l’alcol non ti lascia, non si esce“. Durante l’ultima puntata di “È sempre Cartabianca” Mauro Corona ha poi approfondito la tematica della dipendenza, e la dolorosa parentesi ha zittito il pubblico in studio.

Mauro Corona a cuore aperto con Bianca Berlinguer: “Ho la capacità di non mentire”

Dopo i saluti iniziali ed un animato scambio di battute con la conduttrice, Mauro Corona è sembrato incupirsi, e Bianca Berlinguer ha indagato circa il suo stato d’animo, rispolverando anche l’intervista rilasciata a “Verissimo”.

Lo scrittore ha dichiarato di essere nel pieno di un periodo molto tormentato: “C’è qualche stella che brilla un pochino nella mie notti. Ci sono periodi bui, io ho la capacità di non mentire. In televisione vedo sempre personaggi sorridenti: possibile che non abbiano mai un minuto di malinconia?“. Mauro Corona ha quindi asserito: “Io non ci riesco, ecco perché sono a rischio nelle reti televisive. Ma perché si deve ridere sempre? Quanti sono andati in TV a dire che hanno il vizio dell’alcol? Solo io“.

Mauro Corona denuncia pubblicamente le Istituzioni

Lo scalatore, attualmente di stanza a Misurina per trascorrere qualche giorno con gli amici, ha poi esternato il proprio disappunto per il disinteresse della politica nei confronti della dipendenza da alcol. “L’alcol è un dramma, dall’alcol non si esce. L’alcol è una vipera, ti rimane dentro. Lo si può sospendere: io ci sono riuscito per 5 anni, e poi ho ripreso. Poi, ho sospeso per 2 anni, e ho ricominciato. Ma io ho pochi anni da vivere. Mi dispiace che la politica parli molto di droga, e non parli per niente dell’alcol“.

Mauro Corona ha quindi analizzato assieme alla conduttrice il caso della cantante Adele, anch’essa reduce da una disintossicazione da alcol. Ed ha quindi chiosato: “Adele dice che ha smesso? Quando si sospende l’alcol, bisognerebbe andare in una baita. La notorietà ti rende fragile, temo che riprenda“.

© Riproduzione riservata