Mauro Corona, chiamate urgenti e insistenti a Pier Silvio e Marina: lo vogliono fare fuori | Ore di angoscia per lui

Mauro Corona rivela al pubblico un retroscena raggelante: l’indifferenza dei fratelli Berlusconi mette a rischio il suo ingaggio.

Nonostante i modi bruschi ed il carattere roccioso, lo scrittore ed alpinista Mauro Corona ha conquistato da anni uno slot speciale nei cuori del pubblico italiano, complice anche la partnership vincente con la conduttrice Bianca Berlinguer.

Dopo aver militato per anni a fianco dell’amica a “Cartabianca” nella pubblica emittente, l’iconico opinionista l’ha seguita nella sua nuova avventura in Mediaset, e la parentesi a Rete 4 si sta rivelando piuttosto gratificante.

In effetti, “È sempre Cartabianca” sta mietendo buoni riscontri di share, ed il trend appare in crescita. Sebbene non risultino esenti da animati scontri in diretta, Mauro Corona e Bianca Berlinguer piacciono agli spettatori, ed il loro rapporto condito da frecciatine e dimostrazioni di stima reciproca regala un tocco di vivacità al programma. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ciò nonostante, nel corso della puntata di martedì 17 ottobre lo scalatore friulano ha compiuto alcune rivelazioni in diretta piuttosto sconcertanti: la sua permanenza a “È sempre Cartabianca” è ora a rischio.

Mauro Corona si scusa con Bianca Berlinguer prima del congedo

Al termine del suo blocco televisivo, Mauro Corona ha interpellato Bianca Berlinguer in diretta, e ha compiuto ammenda dopo una presunta telefonata piuttosto battagliera intercorsa tra i due. Lo scrittore ha dichiarato: “Le devo delle scuse: lei sa perché“. Pur non scendendo nei dettagli, lo scalatore friulano ha aggiunto: “Le chiedo scusa per il miliardesimo scontro avuto al telefono. Non serve che i telespettatori sappiano. Magari anche lei ne avrebbe mezza, di scusa, da offrirmi, ma bastano le mie“.

Bianca Berlinguer non ha approfondito l’assist lanciato dall’opinionista, e non è quindi dato sapere il contenuto della conversazione tra i due a ridosso della diretta. Se la richiesta di perdono da parte di Mauro Corona sembra aver appianato il presunto diverbio, però, le sue rivelazioni successive hanno impensierito il pubblico di Mediaset. Lo scalatore ha infatti aggiunto: “C’è qualcosa che non va in Mondadori e in Mediaset…“.

Mauro Corona sgancia la bomba sui fratelli Berlusconi

Lo scrittore non collabora solamente con il comparto televisivo di Mediaset, ma ha anche pubblicato alcuni saggi ed una raccolta di poesie presso la casa editrice Mondadori, al timone della quale vi è Marina Berlusconi.

I suoi rapporti con la facoltosa famiglia, perciò, si articolano sotto diversi fronti, e Mauro Corona ha sentenziato in diretta a “Cartabianca”: “C’è qualcosa che non va bene da tempo in Mondadori e Mediaset. Vorrei dire che ho provato ad avvicinare Marina e Pier Silvio. Ho provato in ogni modo, vorrei rivolgermi a chi sta loro vicino. Le voci che ho invocato finora sono andate a farsi benedire, e io non mi sento opportuno“. Lo scrittore ha infine lanciato l’allarme: “Ne va della mia permanenza. È a rischio la mia partecipazione“. Invitato da Bianca Berlinguer ad approfondire il tema nel corso della puntata successiva, Mauro Corona ha concluso bruscamente: “No, no, non mi interessa“.

© Riproduzione riservata