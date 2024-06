Matrimonio low cost, con questa dritta il vestito ti costa la metà: non rinunci a niente e nessuno se ne accorgerà

Il matrimonio è un evento celebratissimo in Italia, ma che comporta innumerevoli spese. Adesso è possibile risparmiare.

In Italia, il matrimonio è un evento ricco di tradizioni e simbolismi, celebrato con molta enfasi e cura per i dettagli. Le coppie considerano il matrimonio non solo come un’unione tra due persone, ma come un’importante celebrazione familiare e sociale.

Per questo motivo, i preparativi risultano essere piuttosto faticosi, soprattutto quando di mezzo ci sono tantissimi parenti da dover gestire. Oltre a questo, organizzare un matrimonio può essere oneroso, con cifre che variano a seconda della località, del numero di invitati e tanto altro.

I costi principali di un matrimonio includono la cerimonia, il ricevimento e gli abiti. La prima, nel caso si tratti di coppie etero, può svolgersi in chiesa o presso il comune, con i costi che possono oscillare tra i 200 e i 500 euro per le spese burocratiche. In questa cifra rientrano il compenso per l’ufficiale e per il sacerdote.

Il ricevimento, tradizione imprescindibile, rappresenta la voce di spesa più significativa. I ristoranti e le location per matrimoni offrono vari pacchetti, che includono il pranzo o la cena, le bevande e spesso anche l’intrattenimento. In media, il costo per ospite può variare tra i 70 e i 150 euro, portando il totale a cifre che vanno dai 7000 ai 15000 euro.

Come si può risparmiare?

Tra ricevimento, location, cerimonie e viaggi di nozze, spicca una voce di spesa più onerosa delle altre: l’abito nuziale. Un abito da sposa può costare dai 1000 ai 5000 euro, mentre quello dello sposo generalmente si aggira tra i 500 e i 1.500 euro.

La disparità tra i costi uomo-donna è pressoché inspiegabile. Secondo alcuni, il costo è vertiginosamente alto per gli abiti da sposa tradizionali a causa del lavoro sartoriale aggiuntivo e di maggior precisione. Tuttavia, negli ultimi anni, si sta sempre più affermando la tendenza verso il risparmio, specie su questo capo.

Il segreto per risparmiare la metà

Per l’abito da sposa, ci sono diverse soluzioni per risparmiare senza sacrificare lo stile. Molte spose scelgono di acquistare abiti usati o di seconda mano, che spesso sono in ottime condizioni, in quanto il vestito viene utilizzato un’unica volta.

Inoltre, sempre più negozi offrono abiti da sposa a prezzi accessibili, mantenendo alta la qualità e il design, ma dimezzando i costi perché si tratta di vecchie collezioni. Un’altra opzione è il noleggio dell’abito, che permette di indossare un abito di alta moda a un costo chiaramente inferiore.