Massimo Ranieri, dopo 40 anni lo riconosce come ‘figlio’: è un grandissimo cantante anche lui | Lo conosce tutto il mondo

Dopo anni di silenzio, finalmente è emersa la verità sul figlio di Massimo Ranieri. Lui è un personaggio pubblico famosissimo. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Massimo Ranieri, nato a Napoli il 3 maggio 1951, è un vero professionista: cantante, attore, conduttore e regista teatrale. In questi giorni è presente ogni piccolo schermo con la serie televisiva La voce che hai dentro che sta riscuotendo un grande successo. La sceneggiatura è stata ideata da lui in persona con Jean Ludwig ed Eros Puglielli. Non poteva non avere un riscontro positivo.

Massimo Ranieri non si è solo dedicato alla musica, ma anche al cinema raramente al doppiaggio. Secondo fonti attendibili è stato uno dei cantanti italiani ad aver venduto più dischi nel mondo. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto.

La sua carriera ha avuto inizio negli anni 60, quando fu notato da Gianni Aterrano che notò subito le sue potenzialità canore. All’età di 17 anni ha partecipato al Festival di Sanremo e nello stesso anno ha inciso Rose rosse. A 18 anni ha avuto un ruolo in Metello di Mauro Bolognini e così è stato introdotto nel cinema.

Tante sono le canzoni che hanno fatto la storia nel mondo della musica italiana: ‘O surdato ‘nnammurato, Erba di casa mia, Te voglio bene assaje, Perdere l’amore, Ti penso, Ti parlerò d’amore e tante altre ancora. Per quanto riguarda la vita privata, pare che abbia riconosciuto dopo anni suo figlio. Non crederete mai a ciò che leggerete!

Il “figlio” di Massimo Ranieri saltato fuori dopo anni di silenzio

Massimo Ranieri ha pubblicato 31 album, di cui 23 in studio e 36 singoli. Spesso compare nel piccolo schermo in vari programmi televisivi e in più di un’occasione ha mostrato la sua personalità carismatica e allo stesso tempo umile, nonostante la fama ottenuta nel corso del tempo.

Tuttavia è stato al centro del gossip per via della sua vita privata. Molti hanno sempre insinuato che lui abbia avuto un figlio che ha riconosciuto in un secondo momento. In realtà si parla solo ed esclusivamente da un punto di vista artistico. Ma di chi si tratta? Basta citare la canzone Sere nere per capire che stiamo parlando di Tiziano Ferro.

Una vaga somiglianza

Tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro esiste un legame d’affetto, oltre che professionale. Ironia della sorte c’è anche una vaga somiglianza che ha spinto in tanti a pensare veramente che ci sia un rapporto padre-figlio.

Data la sua indiscussa carriera, Massimo Ranieri ha subito individuato in Tiziano Ferro un grande talento fin dall’inizio. Infatti non ha sbagliato nemmeno stavolta, dal momento che il collega è molto apprezzato. Anche se vivere dall’altra parte del mondo, gli italiani non smettono mai di seguirlo.

