MARKET a Roma, guai a chiamarlo mercatino | In queste due date si mobilita la Capitale: è l’evento italiano più atteso

Market nella Capitale, non osate chiamarlo mercatino. Segna queste date e non fartelo sfuggire.

Roma colpisce diritto al cuore non solo i suoi abitanti ma anche i turisti che lo a affollano in ogni periodo dell’anno e adesso sarà ancora più bella da vistare con nell’aria questa atmosfera. Non per nulla parecchi negozi si sono già organizzati in tal senso. Anche per fare un acquisto mirato è magnifico passeggiare e lustrarsi la vista andando in qualche market con una persona a noi cara.

Tra una chiacchiera e l’altra, ecco che sarà possibile scovare quel pezzo che cercavamo da tempo e gridare all’affare. Dunque se abbiamo modo di trascorrere del tempo fuori porta o prendere qualche ora d’aria, visto che viviamo a Roma, segniamoci queste due date in cui avverrà un evento spettacolare.

Non è un semplice mercato, ma sarà molto di più. Oltre a semplici bancarelle troveremo aree di food molto fornite, dove sarà presente molto cibo e laboratori creativi, per fare divertire i nostri bambini. Grande spazio alla musica e al vero intrattenimento, come anche al vintage e al collezionismo.

A Roma torna il market che tutti sognano

Sarà fattibile chiacchierare in armonia con alcuni appassionati e stringere nuove e interessanti amicizie. Siamo innanzi a un vero evento a 360° come ci sottolinea Roma Today, che ha anche svelato come la manifestazione sia pian piano sempre più cresciuta grazie anche al pubblico, vasto e interessato, il cui numero è molto aumentato nel corso del tempo.

A proposito di esso possiamo anche dire che qui possiamo affrontare a pieni polmoni un viaggio all’interno di esso, come se fossimo a bordo di una macchina del tempo. L’artigianato a prezzi incredibili sarà una vera e propria coccola per l’anima, soprattutto per i più romantici, nel senso più etimologico del termine. Siete pronti a segnarvi le date?

Le date da segnarsi in agenda

Le date sono sabato 16 e domenica 17 novembre dalle ore 10.00 alle ora 20.00. L’ingresso è ad offerta libera. Di che evento parliamo? Del Vintage Market Roma in via Alessandro Severo al numero civico 48. Si terrà al chiuso ma sarà disponibile un’ampia area esterna. Qui troveremo anche opere di artigianato di valore e di qualità incredibile.

Insomma è assolutamente qualche cosa di imperdibile. Tuttavia, se volete partecipare ai laboratori, è bene prenotarli facendo un salto metaforico sul sito della manifestazione, dove è possibile vedere il programma completo delle due giornate. Lo stesso possiamo fare tenendo monitorati canali Social Facebook e Instagram, che potremmo taggare dopo la condivisione di selfie e veloci reel realizzati in loco.