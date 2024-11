Mario, nessuno ti crede | La Cipollari smaschera il cavaliere e se la prende con tutti: Maria non sa come fermarla

Nello studio di Uomini e Donne è accaduto un evento del tutto inaspettato e al centro della faccenda c’è uno dei cavalieri più chiacchierati del momento.

I partecipanti di Uomini e Donne raccontano al centro dello studio gli sviluppi delle rispettive conoscenze tenendo conto del fatto di essere osservati dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due, con la loro lente di ingrandimento, cercano di andare oltre le apparenze per capire chi è interessato realmente all’amore.

Ultimamente si stanno schierando contro uno dei cavalieri più discussi: Mario Cusitore. Ai tempi del trono di Ida Platano ci sono state delle complicazioni per via di varie segnalazioni arrivate in studio.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la telefonata di una donna che aveva riferito di aver visto l’uomo in compagnia di una ragazza nei pressi di un b&b di Napoli. Alla fine Mario ha detto la verità e Ida ha lasciato il trono senza fare una scelta.

Adesso si sta mettendo in gioco in qualità di cavaliere e si è focalizzato su due bellissime del parterre femminile: Margherita e Morena. Con la prima ha avuto un riavvicinamento tale da spingere la dama ad andare nel capoluogo campano e trascorrere un piacevole weekend con lui. Tuttavia le cose si sono complicate.

Caos a Uomini e Donne, Tina Cipollari una furia

Quando Margherita ha scoperto degli sviluppi della conoscenza con Morena ha deciso di mettere la parola fine e nel frattempo tra i due c’è stato un trasporto fisico. Nonostante tutto Mario ha sempre voluto avere un’altra possibilità con lei e alla fine ci è riuscito. Nel frattempo ha espresso la volontà di proseguire nella conoscenza con l’altra.

In una delle recenti puntate c’è stato un colpo di scena perché Mario ha deciso di non vedere Margherita a telecamere spente per via di un gesto compiuto da lei nei giorni scorsi. Nella questione è inclusa anche una donna famosissima nel mondo dello spettacolo.

“Sta cercando delle scuse”

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it Margherita si è recata a un evento dove era presente Valeria Marini, alla quale avrebbe riferito di essere la preferita dell’affascinante napoletano. Secondo il suo parere la dama poteva evitare una simile uscita. “Non è che ci sono rimasto male…Secondo me non era un’uscita da fare…Mi sono impressionato quando ha detto così a Valeria Marini”.

A quel punto Tina è intervenuta confermando nuovamente l’idea che ha su Mario: “Sta cercando delle scuse per lasciarti…Lo conosco”. Non a caso ha avuto un riavvicinamento con Morena e in un secondo momento ha deciso di troncare con entrambe. I fan sono convinti che la faccenda non finirà nel dimenticatoio.