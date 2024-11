Maria, vado via perché ho trovato l’amore | Il cavaliere saluta tutti per sempre, questa volta fa sul serio

Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne! L’addio inaspettato di un ex cavaliere del Trono Over ha lasciato tutti a bocca aperta.

In queste ore i telespettatori di Uomini e Donne stanno seguendo la vicenda di Mario Cusitore alle prese con Morena e Margherita. All’inizio l’ex corteggiatore di Ida Platano aveva dormito con la seconda per poi vedersi il giorno dopo con la prima. Con Morena c’è stato subito un’intesa e ciò non ha fatto altro che allontanare Margherita.

Dopo varie discussioni Margherita ha fatto un passo indietro ed è andata a Napoli un weekend dove ha avuto modo di conoscere non sono gli amici di lui, ma anche la madre. Nel frattempo Mario non ha mai nascosto la volontà di voler riprendere la conoscenza con Morena.

Se all’inizio Margherita ha accettato la situazione poi a un certo punto ha voluto mettere la parola fine, anche perché ha saputo che Mario ha trascorso una notte intera con l’altra. Sul web si sta parlando di questa cosa, anche se l’attenzione si sta focalizzando su altro da qualche ora.

In pratica è stata divulgata la notizia che riguarda uno dei cavalieri più apprezzati. Non è più presente nello studio da tempo per un motivo ben preciso che ha voluto comunicare sui social. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Uomini e Donne, l’addio inaspettato

Secondo quanto riportato sul sito caffèinmagazine.it pare che l’ex cavaliere molto amato del Trono Over non sia più presente nello studio del programma televisivo. L’anno scorso ha scatenato la curiosità dei telespettatori per via della sua frequentazione con una dama che ora si sta dedicando ad altro lontano dal mondo dello spettacolo.

Sono andati via da Uomini e Donne insieme per approfondire la conoscenza nella quotidianità, però non c’è stato un lieto fine. Lei ha confessato di aver sofferto, ma è riuscita a voltare pagina anche grazie al suo bagaglio di esperienza. Lui si era rimesso in gioco fino a quando ha incrociato lo sguardo di una delle partecipanti.

“Ci stiamo conoscendo fuori dal programma”

In poche parole l’ex cavaliere ha deciso di uscire dal programma per conoscere Giovanna, una ragazza che si era proposta come corteggiatrice per gli attuali tronisti. Lui è l’affascinante Mario Verona. Dopo Milena Parisi, adesso nella sua vita c’è la bellissima: “Mi piace Giovanna, era tra le corteggiatrici e ora ci stiamo conoscendo fuori dal programma”.

I fan sostengono che stavolta potrebbe essere diverso, dato che Mario non si è mai mostrato così convinto in ambito sentimentale. Del resto in tanti ricorderanno quando diceva a Milena che aveva bisogno di conoscere altre persone per fare chiarezza con i suoi sentimenti. Adesso l’esclusiva, tanto temuta in passato, è finalmente arrivata.