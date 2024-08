‘Maria, scusami devo andare’ | La De Filippi viene a saperlo così: Lorella sarà assente ‘giustificata’ ad Amici

Lorella assente da Amici. La showgirl lo ha comunicato così a Maria De Filippi.

Si stanno scaldando come si deve i motori per dare in pasto al grande pubblico una nuova edizione del padre di tutti i talent che ogni anno regala sia a loro che agli addetti ai lavori tantissimi talenti sia per quanto concerne il vasto mondo della musica che della danza. Chiaramente le selezioni e i provini sono stati serratissimi e grandissima è la curiosità di conoscere i nuovi allievi.

Costoro puntano tutti quanti alla fase serale che è super seguita e, chiaramente, a vincere anche se, come la storia del programma ci ha insegnato da tempo, anche chi non ha alzato al cielo la coppa del vincitore ce l’ha comunque fatta. Parliamo ad esempio di Stefano De Martino, arrivato quinto, oggi lanciatissimo showman.

E che dire di Elodie e di Annalisa? Entrambe ora come ora sono artiste molto amate e considerate delle dive. Elena D’Amario invece è una grande professionista che opera nel corpo di ballo del programma oltre che in importanti compagnie. Inoltre ha pure debuttato come attrice, ottenendo ottimi consensi. Tuttavia grandissima importanza per Amici l’hanno pure i coach.

Lorella assente giustificata ad Amici

Tra i più amati in assoluto degli ultimi anni c’è di certo da annoverare la meravigliosa Lorella Cuccarini che in primis ha insegnato danza. Poco dopo invece si è sposata sulla musica. Nel corso delle due ultime edizioni ha infiammato i cuori dei suoi fan e del programma con coreografie pazzesche e sensuale insieme al collega e grande amico Emanuel Lo.

Ora però è un’altra notizia, di tutt’altro genere, che sta facendo ampiamente parlando di lei. Si tratta infatti di una sua assenza, del tutto giustificata, ad Amici. La mitica Maria De Filippi ne è venuta a conoscenza tramite la condivisione di un post su Facebook che la sua pupilla ha da poco effettuato.

Maria De Filippi è venuta a saperlo con un post

In poche parole Lorella è volata a Malta per occuparsi della conduzione di una speciale serata che vedrà alternarsi sul palco grandissime stelle della musica italiana come Al Bano e Riccardo Cocciante. Per lei, a quanto pare, si è trattato per la prima volta di una collaborazione in questo luogo, del quale ha parlato benissimo. Pure Il Corriere di Malta lo ha sottolineato.

Tuttavia l’evento avverrà il prossimo 28 settembre, dunque quando la nuova stagione del talent avrà già preso il via su Canale 5 dal momento che la prima puntata andrà in onda dolmenica 15 settembre. In ogni caso i fan di Lory possono dormire sonni tranquilli dal momento che la loro beniamina non ha alcuna intenzione di lasciare il programma e la corte di Queen Mary.