Maria, ora lavorano con me | Mahmood non ne fa più mistero: due grandi BALLERINI di Amici nel suo corpo di ballo, ecco chi sono

Nello studio di Amici di Maria De Filippi non si può non parlare di un evento accaduto di recente davanti agli occhi di tantissimi italiani. Ecco tutti i dettagli dell’inaspettata vicenda.

Amici rappresenta un trampolino di lancio per i ragazzi che vogliono rendere la loro passione un vero lavoro. Infatti si impegnano ogni giorno in sala con i rispettivi maestri per perfezionare la propria tecnica nel canto o nel ballo.

Anche una volta terminato questo percorso televisivo, in tanti si rimboccano ancor di più le maniche per dimostrare al mondo il loro talento. Qualcuno è anche disposto ad andare a studiare dall’altra parte del mondo pur di realizzare il sogno di una vita.

Da qualche ora, invece, secondo quanto riportato sul sito gossipetv.com pare che due ex allievi amatissimi del talent show di canale 5 siano al centro dell’attenzione per un motivo preciso. Anche loro hanno spiccato il volo, ma sembra che ci sia stato un imprevisto.

Nella faccenda è coinvolto il cantante Mahmood. La conduttrice stenta ancora a credere a ciò che ha visto con i suoi occhi. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Maria De Filippi, l’addio a due allievi di Amici

Come detto prima, la questione riguarda anche il cantante che ha riscosso un grande successo con i suoi brani e tra questi si può menzionare Tuta Gold. Trampolino di lancio è stata la canzone Soldi che gli ha dato la vittoria al Festival di Sanremo 2019 e nel 2022 poi con Brividi con Blanco.

Di recente ha debuttato al Forum di Milano e successivamente al Palazzo dello Sport di Roma con il suo spettacolo mettendosi in mostra con strabilianti performance da popstar. Il merito è senza dubbio anche del corpo di ballo scelto con cura dagli esperti del settore. Sono passati a pieni voti due ex allievi del programma televisivo di canale 5. Resterai a bocca aperta quando scoprirai di chi si tratta.

Entrambi giovani e talentuosi, ecco chi sono

I fan hanno notato un dettaglio che è stato poi divulgato sui social. In pratica Mahmood stava cantando Barrio era circondato da ballerini e mentre si stava muovendo, seguendo il ritmo della musica, ha dato una gomitata a uno dei giovani. In tanti l’hanno riconosciuto: lui non è altro che Kumo, ovvero Tiziano Coiro che ha partecipato alla ventitreesima edizione di Amici.

Nel gruppo di ballerini c’era anche Gianmarco Petrelli, il ballerino che ha appassionato di telespettatori con l’ex compagna di banco Megan Ria. Entrambi i ragazzi sono entrati nel cuore di tutti, ragion per cui c’è stato un altro pretesto per seguire il concerto di Mahmood.