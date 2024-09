‘Maria, lascia i talenti e vieni in Rai’: la mossa della Carlucci stupisce i vertici Mediaset | Firmato il patto d’intesa tra le due Queen

Milly Carlucci chiama Maria De Filippi in Rai. Il patto è bello che chiaro. Il racconto dei fatti.

Ci siamo, il programma danzereccio di punta della Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini sta per tornare in onda. Difatti il fischio d’inizio per quanto concerne la nuova stagione è previsto per sabato 28 Settembre 2024. La lista dei concorrenti è stata resa nota da molte settimane ormai anche tramite la condivisione di post Social dalla stessa conduttrice.

Parliamo chiaramente della splendida Milly Carlucci che anche a questo giro sarò affiancata dallo strepitoso Paolo Belli che attenderà nella famosa Sala delle Stelle i vip poco prima che scendano in pista e siano poi giudicati dalla temutissima giuria. Una giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e dalla confermatissima Selvaggia Lucarelli.

Non mancheranno ovviamente nemmeno i classici ballerini per una notte che tanto emozionano con la loro presenza sia il pubblico, assai numeroso, a casa che quello che fa capolino in studio. Solitamente si tratta di un personaggio noto per ogni puntata ma ci sono anche stati dei casi in cui si sono esibiti più di uno in compagnia dei maestri di ballo della trasmissione.

Milly Carlucci chiama Maria De Filippi, la strana offerta

Costoro sono diventati a loro volta personaggi molto noti e alcuni, come l’affascinante Raimondo Todaro, hanno deciso di lasciare la Corte di Milly per migrare altrove. Lui, ad esempio, aveva scelto di andare a collaborare con Maria De Filippi, in particolare ad Amici. E ora la Carlucci ha deciso proprio di contattare la vedova di Maurizio Costanzo per farle un’allettante proposta.

La chiamata di certo avrà lasciato di stucco i fan delle rispettive professioniste che si scontrano da anni, a livello di share, il sabato sera. Difatti se da un lato la prima ci fa compagnia con Ballando Con Le Stelle, la seconda in autunno ci diverte con Tu Sì Que Vales dove svolge il ruolo di giudice. Ora però la Carlucci vorrebbe che ciò non accadesse in qualche maniera, almeno per una puntata.

La vedova Costanzo pronta per Ballando?

In poche parole la conduttrice di Ballando, durante una bella intervista concessa al settimanale Chi, non ha nascosto il suo grande desiderio di poter collaborare con la regina indiscussa delle Reti Mediaset, proprio nel programma danzereccio del sabato sera di Rai 1. “Qualche volta ne abbiamo parlato in maniera scherzosa, ma il suo calendario è molto fitto”, ha dichiarato esattamente la professionista.

Fatto sta che qualora Maria accettasse lei sarebbe pronta al 100% di ricambiare il favore, mettendosi in gioco proprio ad Amici. “Gli scambi devono essere onesti ed equanimi, sono aperte le trattative”, ha svelato a tal proposito. E chissà che Queen Mary, che è già volata in Rai per co-condurre in passato il Festival, non decida di trovare il tempo per svolgere davvero il ruolo di ballerina per una notte.