‘Maria, il sabato sera sarà mio’: Milly Carlucci piazza il colpo da 90 per Ballando | Star internazionale nel cast

Milly Carlucci e il suo scacco matto alla De Filippi: “Maria, il sabato sera sarà mio!”, la conduttrice non ha alcun dubbio in merito.

Nonostante le più seguite trasmissioni TV sulle Reti Ammiraglie siano state messe in standby per via della pausa estiva, è ancora fortissimo il chiacchiericcio che le riguarda. Indubbiamente i programmi, per così dire, targati Maria De Filippi, sono tra di essi. Passando alla rivale Rai, quello che sta incuriosendo il pubblico di tutte le età, è Ballando Con Le Stelle.

La trasmissione danzereccia del sabato sera è ormai, da tanti anni, garanzia di grande successo per l’Azienda di Viale Mazzini. La conduzione delle divina Milly Carlucci, accompagnata dall’amico Paolo Belli, che accoglie in pista concorrenti, è sempre impeccabile. E mentre lei sta girando l’Italia, da Nord a Sud, in compagnia di alcuni maestri di ballo, per Ballando On The Road, ecco che iniziano a circolare rumors riguardo ai vip che si sfideranno in pista in autunno 2024.

Ormai siamo abituati al fatto che lei sappia stupirci e non poco, con personaggi super famosi, anche a livello internazionale. E pare che per la prossima edizione, abbia in serbo qualcosa di assolutamente strepitoso. Di certo è bene che lo sia al massimo grado, dal momento che non è facile battere la vedova Costanzo a livello di share, quando va in onda un suo programma in contemporanea.

Milly Carlucci pronta per il colpaccio alla De Filippi

Tra l’altro il colpaccio che avrebbe in mente la splendida Milly è fortissimo, non solo perché parliamo di una star internazionale, ma anche perché abbiamo conosciuto l’artista in questione nel nostro Paese grazie proprio ad una soap di successo, trasmessa da Canale 5, talvolta pure in prime time.

Gli attori di questa serie sono anche stati più volte ospiti del salotto di Verissimo, la cui padrona di casa è la strepitosa Silvia Toffanin. Insomma, se così davvero fosse, perché siamo ancora nella fase delle ipotesi, si tratterebbe di qualcosa di pazzesco e che garantirebbe alla Carlucci un numero ancora più elevato di telespettatori, o meglio di telespettatrici. Del resto lui è un uomo bellissimo.

La star di Terra Amara a Ballando, la forte indiscrezione

Parliamo di Furkan Palali, che conosciamo per il ruolo di Fikret in Terra Amara. L’uomo è nato in Turchia il 27 ottobre del 1986 e , in nome della sua straordinaria fisicità, ha anche lavorato come modello. Il suo cuore è occupato, dato che è innamoratissimo della collega attrice Ezgi Eyüboglu. A darci notizia della sua possibile partecipazione è Davide Maggio sul suo omonimo portale.

Tuttavia potrebbero danzare nella pista di Ballando, sempre secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Maggio e riportate pure da La Nostra TV, altre stelle del vasto mondo dello spettacolo Italiano di altissimo livello. Parliamo, ad esempio, di Melissa Satta, Nina Zilli e Massimiliano Ossini. Si vocifera anche il nome della divina Federica Pellegrini.