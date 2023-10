Manuela Arcuri, dopo anni di silenzi la raccapricciante verità: “Con Garko nell’intimità c’era…”

Manuela Arcuri, la bellissima attrice dopo anni apre il rubinetto sul suo ex Garko parlando della loro intimità.

Tra le tante celebri ex, reali o presunte, dell’affascinante Gabriel Garko c’è di certo da annoverare la splendida Manuela Arcuri. I due per la verità non sono stati insieme un granché ma lei ha dichiarato più volte che allora si era davvero innamorata del collega. Tra l’altro nel corso del tempo hanno avuto modo di lavorare a tantissime fiction di successo.

E durante alcune di esse hanno anche avuto modo di girare scene d’amore, alcune delle quali decisamente passionali. Così, quando tre anni fa circa, lui ha dichiarato durante una sua comparsata al Grande Fratello Vip la sua omosessualità lei ci è rimasta molto male. Tra l’altro lei lo aveva anche cercato in quel periodo per salutarlo ma lui non le aveva mai risposto. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

In ogni caso lei non porta alcun rancore nei suoi confronti. Oggi è una donna felice. Si è sposata ed è follemente innamorata del marito. Inoltre ha anche realizzato il suo grande sogno di diventare mamma. E a quanto pare per crescere come si deve il figlio ha deciso di stare un poco lontana dal lavoro. Non per nulla è da tempo che non la ammiriamo in qualche fiction.

Manuela Arcuri, la raccapricciante verità su Garko

Nonostante ciò lei non è mai e poi mai uscita dal cuore degli italiani che la amano alla follia. E infatti sono stati in tantissimi a seguirla nella pellicola Hoganbiiki quando lo scorso 14 luglio 2023 è stata caricata su Amazon Prime Video. In estate poi ci ha estasiati con alcuni scatti su Instagram dove in costume da bagno è apparsa in ottima forma.

Tuttavia ciò che solletica la curiosità dei più è sapere come era Gabriel Garko come fidanzato, soprattutto nell’intimità. E l’attrice, durante una sua passata ospitata a Verissimo, ha aperto un poco il rubinetto a riguardo. La conduttrice Silvia Toffanin e gli stessi telespettatori del noto rotocalco sono rimasti senza parole. ” Con Garko nell’intimità c’era…”, la raccapricciante verità su di lui.

“Con Garko nell’intimità c’era…”, la confessione inaspettata dell’attrice

” Ero innamorata di lui e tra di non c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. E’ durata poco però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”, ha dichiarato Manuela sicura. Riguardo alla sua omosessualità lei ha svelato che già ai tempi giravano delle voci a riguardo e che lei aveva qualche dubbio in merito.

In ogni caso lei non aveva mai voluto chiedergli nulla e lui non era mai voluto andare sull’argomento. Ed è per questo motivo che poi è rimasta sconvolta quando ha ascoltato la sua confessione da Signorini. In ogni caso oggi non avrebbe alcun problema a lavorare con lui o a risentirlo per due chiacchiere o un semplice saluto.

© Riproduzione riservata