“Manchi a tutti noi”: l’addio della cantante manda tutti in tilt | I fan disperati per la sua morte

Purtroppo uno dei pilastri fondamentali della televisione italiana è venuta a mancare tempo fa, ma nonostante tutto i fan versano ancora lacrime. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Il personaggio pubblico in questione è una donna ancora oggi considerata la regina della televisione italiana. Nata a Bologna il 18 giugno 1943, ha raggiunto la fama non solo in Europa, ma anche in America Latina. Nel corso della sua strepitosa carriera ha pubblicato circa 25 album in studio e ha venduto più di 60 milioni di dischi in tutto il mondo.

Oltre a dedicarsi alla musica, si è cimentata anche nella conduzione di programmi televisivi sia in Rai che in Mediaset e ha ottenuto anche dei ruoli in alcuni film. Ciò le ha permesso di collaborare con Frank Sinatra, James Coburn e Mario Monicelli.

Nel 2020 è uscito nei cinema spagnoli un film con la regia di Nacho Alvarez che ha utilizzato come colonna sonora alcune sue canzoni e dal 2021 è disponibile in streaming nella versione italiana.

La sua ultima apparizione televisiva risale al 2019 nello studio di Che tempo che fa da Fabio Fazio. Due anni dopo è venuto a mancare all’età di 78 anni per colpa di un tumore ai polmoni che ha voluto affrontare con assoluta riservatezza. Stiamo parlando delle inimitabile Raffaella Carrà.

L’addio che tuttora devasta gli italiani

Molti ricorderanno una puntata di Canzonissima dove si esibì lanciando il suo singolo Tuca tuca. All’epoca fece scalpore non solo perché indossò un vestito con l’ombelico scoperto, ma ballò con Enzo Paolo Turchi in un modo che all’epoca andava contro l’idea della libertà della donna nella società di ieri.

“Raffaella ha introdotto in Rai una nuova sensualità e vitalità senza dimenticare le tradizioni, diventando un ponte tra due epoche italiane“, ecco cosa è stato riportato nella didascalia del posto della pagina rai1official di Instagram.

Raffaella Carrà, una leggenda

Il conduttore del programma televisivo, che le propose di partecipare in qualità di ospite, fece delle domande inerenti alla sua straordinaria carriera. La giovane Carrà ammise di essere stata stupita del fatto che gli alti vertici della Rai avrebbero puntato ben volentieri su di lei. Aggiunse che all’inizio i produttori erano scettici nel proporle una collaborazione, ma quella volta vide dall’altro lato tanto entusiasmo nell’investire sulla sua professionalità.

Raffaella Carrà e riuscita a raggiungere un successo strepitoso con la televisione e la sua fama è arrivata anche in Spagna, Francia, Portogallo, Germania, Grecia e addirittura Russia. L’icona della cultura pop ormai è una leggenda a tutti gli effetti, quindi il suo nome non finirà mai nel dimenticatoio perché ha saputo introdurre un qualcosa di originale che difficilmente sarà dimenticato.