Mamma ho sporcato la maglia con l’inchiostro | Niente paura, la soluzione è a costo 0: ti basta un goccino di questo liquido e il gioco è fatto

Tuo figlio ha sporcato con dell’inchiostro una maglia? Niente paura, ora andrà via con questo prodotto.

Ora che tutti quanti i nostri figli in età scolare sono tornati a sudare sui banchi, dobbiamo pensare a preparare pasti più corroboranti, nonché qualcosa di sfizioso per far tornare loro il buonumore. Immancabili poi sono le merende con gli amici o i compagni di gioco del quartiere. Tantissime altre sono poi le attività ricreative o sportive che li vedono impegnati.

Tuttavia può essere che soprattutto i più piccoli, nello scrivere o disegnare sporchino i loro indumenti, se non indossano il grembiule. Tornati a casa notiamo che le loro maglie mostrano visibili macchie di inchiostro. Talvolta però i nostri ragazzi tendono a porre tutto quanto nella cesta dei panni sporchi in bagno, senza dirci della presenza di questi segni.

Lo fanno, chiaramente, per paura che non vadano via e che pertanto noi potemmo sgridarli. In realtà non c’è nulla da temere, perché non è assolutamente vero che codesti segnacci sono destinati a fare per sempre compagnia ai nostri capi. Tuttavia, la prima cosa che vi consigliamo di fare è quella di non tergiversare e, al contrario, di mettere in atto subito un valido rimedio per cancellarli.

Stop alle macchie d’inchiostro

Tale dritta ce la dona la strepitosa tiktoker @olimpihome.it sul suo seguitissimo profilo TikTok. In un video ci mostra proprio una maglietta, proprio di colore bianco, macchiata da segni ben visibili di biro blu. Parliamo di qualcosa che è ben più comune di quel che pensiamo e che potrebbe capitare anche a noi grandi soprattutto quando siamo in ufficio e abbiamo in mano una penna.

Magari mentre siamo al telefono e stiamo appuntando quel che dice un cliente ecco che qualche segno di inchiostro fa capolino su un nostro vestito. Dunque codesta dritta va anche presa in considerazione dai single. Sappiate, comunque sia, che dopo aver messo in atto questo semplice rimedio, dovrete comunque procedere con il lavaggio abituale in lavatrice.

Gli efficaci rimedi

In che cosa consiste tale rimedio? In parole povere dobbiamo riporre con cura tra i lati della maglia macchiata un pezzo di Scottex piegato. Ora bagniamo la macchia o con alcol rosa o con del acetone. Adesso procediamo a sfregare con il classico spazzolino da denti. Se temiamo con tale gesto di rovinare il tessuto, possiamo tamponarlo con un dischetto struccante.

A questo punto ribadiamo di nuovo per i disattenti, dobbiamo procedere con il lavaggio in lavatrice, utilizzando anche un detersivo ad hoc non esagerando con la quantità e senza usare centrifughe troppo forti. Potremo notare alla fine, dopo che il capo sarà asciutto, che non ci sarà più alcun segno della biro e che dunque potremo rindossarlo alla prossima occasione.