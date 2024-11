Mai più UMIDITÀ in bagno | Con questo metodo della nonna risolvi tutti i problemi: l’imbianchino può tornarsene a casa

Stop all’umidità nel bagno della tua casa. Lo potrai dire con questo rimedio della nonna.

Anche quest’anno, col cambio di stagione è arrivata puntuale come un orologio svizzero l’umidità. Il luogo dove è più vistosa è il bagno, il che è normale, visto che si forma a causa dei vari lavaggi. In ogni caso non solo non è il massimo da osservare ma è pure deleteria per la tua salute. Lo è in primis per le vie respiratorie.

Dunque è opportuno correre ai ripari appena noti le prime spore apparire sulla parete. Forse le hai provate di tutte, compreso lo spruzzare un mix di acqua e candeggina o comperando prodotti specifici in negozi specializzati, che costano un botto. Di certo renderanno buoni risultati ,ma non sono mai permanenti i loro effetti.

Ovvio che se si è molto abili a sfruttarli e poco a tinteggiare le pareti con apposite vernici di qualità e antimuffa, il risultato non potrà essere ottimale. Oltre a ciò, metteremo anche in atto altri accorgimenti per fare sì che lo sia. Ad esempio non lasciamo mai per terra asciugamani bagnati, lo stesso vale per i tappetini.

Umidità, una nemica da combattere per la nostra salute

Tuttavia un altro è lo sbaglio che commettiamo sempre, ovvero quello di porre nel nostro bagno lo stendino per asciugare i panni che, all’esterno, non riesce mai a farlo, complice, ora più che mai, il freddo autunnale. Tutto ciò causa grande umidità come quando li poniamo sul termosifone. Quanto detto vale anche quando lo facciamo in altre stanze della casa, non solo nel bagno.

Per un’azione urto, mettiamo in atto un facilissimo e low cost rimedio della nonna. Non dovremo comperare nulla per attuarlo, dato che avremo ampiamente a disposizione in cucina tutto ciò che ci serve. La dritta a riguardo ce la dona, su Instagram, @consgili.naturali. Cominciamo con il dirvi che vi dovete armare in primis di un vasetto di vetro e un pezzo di stoffa.

Il rimedio top della nonna

A questo punto, ora che abbiamo lanciato il sasso, non nascondiamo la mano e vi riveliamo subito gli altri elementi di cui avrete bisogno. Ovvero un po’ di sale da cucina e alcune bucce di agrumi. Ora andiamo con il procedimento. Cominciamo con il prendere una quantità di sale tale da riempire il vasetto e mettiamolo in una padella antiaderente, facendolo tostare solo per qualche minuto.

Fatto ciò, poniamolo all’interno di suddetto vasetto di vetro, dove andranno aggiunte le bucce di agrumi freschi. Badate che dovrete farlo ancora quando il sale sarà caldo. Adesso coprite il contenitore con il quadrato di stoffa e con il coperchio. Lasciate riposare per qualche giorno, quindi aprite il barattolo, togliendo sia il coperchio che lo straccio e avrete ottenuto il vostro deumidificatore profumato anche per il bagno.