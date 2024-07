Mai più fari della macchina sporchi: non dovrai sborsare una fortuna in prodotti costosi | Ecco il rimedio LOW COST

Hai i fari della macchina sporchi sporchi? Niente paura! Puoi sistemare la questione da solo, con questo semplice rimedio.

Ormai ci siamo. Fra pochissimi giorni sarai in ferie. Sei felicissimo e non vedi l’ora di staccare la spina per qualche settimana. Hai lavorato duro più che mai quest’anno anche per riuscire a mettere via dei soldini ultimi per andare al mare con la tua famiglia. Hai fatto tanti sacrifici e, alla fine, ce l’hai fatta a prenotare nel solito albergo.

Hai già deciso anche il posto in spiaggia. I bagagli li hai preparati con tutta calma e ti sei concesso, grazie ai saldi, qualche piccola compera vacanziera. Viaggerai a bordo della tua auto e guiderai tu. Hai già provveduto a farle fare un bel controllo generale dal tuo meccanico di fiducia.

Il pieno di carburante lo hai fatto. Tanto a lavoro vai in bicicletta in questi giorni. Hai pure provveduto a passare l’aspirapolvere negli interni della tua vettura, lavato i tappetini e ti sei soffermato pure sulla carrozzeria. Il risultato è stato più che soddisfacente. Hai pure scherzato sul fatto che era talmente lucida da poterti specchiare.

Fari sporchi, un serio pericolo per la tua incolumità

Peccato che poi poco fa, quando sei sceso in garage, hai aperto la portiera del guidatore per cambiare il profumatore ed ecco che nel chiuderla l’occhio ti è caduto, come si suol dire in maniera alquanto colorita, sui fari. Sono sporchissimi. Come hai fatto a non notarlo? Oltre a stridere, con la loro sporcizia, con lo splendore del resto dalla tua macchina, non possono rimanere così per la sicurezza tua e dei tuoi passeggeri.

Difatti, soprattutto di notte, se sono in queste condizioni possono donarti non pochi problemi riguardo alla visibilità. Capisci che, su queste basi, potresti non riuscire a notare una macchina che sta arrivando dal senso opposto o un pedone. Tuttavia, non agitarti e non farti prendere dal panico. Puoi risolvere facilmente la situazione da solo in soli due minuti. Basta che non ti metti in moto in tale direzione quando ci sta il sole che picchia forte o i fari siano ancora caldi.

Il rimedio facile e veloce, fai da te

Il rimedio ce lo dona in maniera tanto generosa su Tik Tok MotorItalia. In sostanza per eliminare quella patina opaca che si è formata, con il trascorrere del tempo, sulla parte di plastica dei fari basta puntare sull’utilizzo di un prodotto giusto che costa meno di 15 euro. Si tratta di un rigenera fanali, evitando però di farlo cadere sulle parti in gomma che potrebbero rovinarsi.

Prima di applicarlo però è necessario rimuovere con cura con un panno morbido e umido i residui di fango e terra. Ora bisogna versare una piccola quantità del prodotto su dei dischetti di ovatta per poi applicarla sui fanali con movimenti sia orizzontali che verticali. Proseguire fino a quando non si percepirà la superficie liscia. Infine, rimuovere con un panno umido.