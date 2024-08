Mai più bollette salate: mi hanno svelato il trucco SALVA SPICCI | Con quest’app risolvi i tuoi problemi

Con aria condizionata sempre accesa e ventilatori a tutto spiano, le bollette sono la spauracchio maggiore per tutti. Ecco come risparmiare.

In questo periodo dell’anno non ci sono solo persone che vanno al mare, in montagna o in campagna. Infatti, milioni di italiani, per svariati motivi, hanno deciso di restare in città, in casa, e ci sono stati diversi modi per sopportare il caldo.

C’è chi è riuscito a godersi solo pochi giorni di vacanza, esclusivamente per motivi legati al lavoro o per fare economia. Certo è che le temperature degli ultimi giorni sono state così roventi, da nord a sud, che hanno messo al tappeto davvero tante persone.

I vari telegiornali e notiziari ci informano sempre di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di bere tanto e di mangiare cibi freschi come frutta e verdura. Ma bastano solo questi consigli per affrontare il caldo afoso delle ultime settimane? Assolutamente no.

Soprattutto per quelle categorie più fragili, come gli anziani e i bambini, un sistema di refrigerazione casalingo è sicuramente il modo migliore per tenere a bada le temperature estremamente calde degli ultimi giorni e l’umidità, che non sembra voler cessare di essere onnipresente.

Cose da evitare in casa

Chi ha la fortuna di vivere in ambienti freschi o nelle vicinanze del mare e della montagna, almeno di sera riesce a respirare un po’ e a godersi temperature più miti. Per chi vive in città, dove il calore sembra non attenuarsi nemmeno un po’, è normale non badare a spese e utilizzare ventilatori a soffitto o mobili e aria condizionata, quantomeno per deumidificare gli ambienti e renderli più vivibili.

Ovviamente, non bisogna mai esagerare, in quanto questi sistemi, che puntano alla freschezza dei vari componenti del nucleo familiare, possono comunque mettere a dura prova la nostra salute. Ad esempio, se si è sudati o appena usciti dalla doccia, sarebbe preferibile accedere in un ambiente che non sia troppo diverso rispetto alla temperatura percepita in bagno. Pertanto, in modo graduale, sarebbe sempre opportuno utilizzare questi strumenti, che sicuramente possono dare quell’ossigeno in più che ci manca.

La soluzione a tutti i problemi

Naturalmente, lo spauracchio più grande degli italiani in questo momento sarà affrontare le bollette, che, come ben sappiamo, sembrano essere davvero molto alte proprio per l’utilizzo di energia elettrica necessaria a generare questi sistemi di refrigerazione all’interno dell’appartamento. Semmai riscontraste delle anomalie o prezzi molto alti, vi consigliamo un’app che vi dà la possibilità di controllare le fatture e, nel caso, di suggerire quale sia il fornitore più adatto alle vostre esigenze.

Si tratta di Billoo.it. Essa ha il compito di controllare le bollette, dare un voto a queste ultime, se sono da promuovere o da bocciare, e ci trova subito una soluzione anche in caso di reclami nei confronti del nostro fornitore di energia elettrica e gas. In ogni caso, tra le sue proposte, troviamo offerte di altri gestori e, soprattutto, la possibilità di ottenere un risparmio energetico attraverso l’Eco Shop.