Mai più 4+3=7, non siamo pazzi | Svolgi questo test d’intelligenza e ne riparliamo: solo i migliori ci riescono

Se conosci le regole della matematica allora puoi risolvere in pochissimo tempo questo test di intelligenza. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

I test di intelligenza sono dei test standardizzati e hanno lo scopo di valutare lo sviluppo cognitivo dell’individuo. Il primo che si occupò della loro realizzazione fu lo psicologo Alfred Binet nel 1905 con la Scala Binet-Simon e aveva come scopo identificare in età precoce gli allievi che avevano bisogno di aiuto nelle materie scolastiche.

Dopo 3 anni furono inserite delle modifiche e lo psicologo William Luis Stern coniò il termine “Intelligence Quotient”, noto con l’acronimo IQ. Nel 1939 fu David Wechsler a pubblicare il primo test di intelligenza realizzato per gli adulti e da allora sono stati fatti dei passi da gigante.

Attualmente è possibile trovare dei test d’intelligenza navigando semplicemente sul web. Ci sono varie tipologie e la scelta viene fatta di solito facendo leva sul fattore età.

In realtà esistono alcuni che possono essere presi in considerazione da grandi e piccini. Uno di questi è il test di matrice puramente matematica.

L’equazione del 7, ecco come allenare la mente

Sul sito palermolive.it c’è un test di intelligenza che mette alla prova anche chi si reputa un genio con la matematica. Si consiglia di farlo perché in questo modo è possibile allenare la mente, come facciamo con il nostro corpo in palestra. La soluzione può sembrare impossibile da trovare, ma è più semplice di quanto si possa credere.

Stiamo parlando del test dell’equazione del 7. Si tratta di un’uguaglianza matematica tra due espressioni contenenti una o più variabili, dette incognite. I più bravi sicuramente conosceranno i teoremi di equivalenza, indispensabili per riuscire a trovare delle soluzioni. In questo caso bastano semplici passaggi per arrivare alla risposta corretta.

La soluzione è a portata di mano, bastano pochi passaggi

Come si può nuotare ci sono tanti 7 e non manca alcun tipo di operazione. Addizione, divisione, nuovamente addizione, moltiplicazione e infine sottrazione. I più esperti sicuramente elimineranno il primo e l’ultimo 7 perché sono disegno opposto (+ 7 – 7= 0). A seguire 7:7=1 che poi si somma al risultato di 7×7, ovvero 49.

Il risultato è 50, quindi è la risposta b. Non è difficile se si conoscono le regole della matematica. Basta solo ricordare quanto ha preso tre banchi di scuola per poter svolgere al meglio l’equazione. Se hai trovato la soluzione puoi metterti alla prova cercando sul web altre equazioni, magari anche più difficili. Ovviamente questo salto di qualità lo puoi fare se tit reputi all’altezza.