“Mai dire mai”: il cantante di Amici non ne fa più mistero | La De Filippi è pronta a intervenire subito

La scuola dei talenti è da sempre anche il luogo in cui nascono veri e puri amori. Questo è il caso di una coppia che sembra essere rinata.

Mancano ormai pochissime settimane al debutto della nuova edizione del talent show Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Come è noto a tutti, secondo alcune indiscrezioni circolate sul web nelle ultime ore, sembra proprio che Raimondo Todaro non faccia più parte del cast.

Ancora non si sa chi sostituirà il docente di danze latino-americane, e per questo si è parlato incessantemente di un ex allievo, Adriano Bettinelli, e dell’ex maestro di Ballando con le stelle, Stefano Oradei. Come se non bastasse, subito dopo L’Isola dei Famosi, si è ipotizzato anche un possibile coinvolgimento del secondo classificato, Samuel Peron, in cima alla lista dei desideri di Maria De Filippi.

Tuttavia, siamo sicuri che a breve arriveranno comunicazioni ufficiali riguardo alla nuova edizione. La stessa incertezza riguarda anche il settore canto, dove Anna Pettinelli dovrebbe lasciare il suo posto per fare spazio a un ritorno tanto atteso: Giusy Ferreri. Così come per il ballo, anche per il canto, nelle prossime settimane verrà fatta chiarezza, e le indiscrezioni si concretizzeranno in fatti più tangibili.

Come di consueto, quando partirà la nuova edizione il 15 settembre su Canale 5, giungerà in studio anche la vincitrice Sarah Toscano, che avrà l’arduo compito di riconsegnare la coppa, che dovrà poi essere assegnata al vincitore o alla vincitrice al termine della nuova edizione. La vittoria della ragazza di Vigevano ha dimostrato come si possa lavorare duramente e seriamente e raggiungere risultati insperati. Sarah, infatti, ha trionfato conquistando di volta in volta pubblico, giuria e consensi radiofonici.

Dal successo di Sarah al ritorno dell’Amoroso

Ormai, non solo con i suoi brani cult come Sexy Magica ma anche con Roulette, sta facendo ballare tutti, sulle spiagge e non solo. È ospite fissa anche in alcuni eventi estivi, come Battiti Live, e non solo. È una giovane ragazza che ha sicuramente dalla sua parte la freschezza dei suoi anni e tanta voglia di fare. Sicuramente, se guidata nel modo giusto, potrà seguire le orme dei grandi artisti ormai professionisti come Annalisa, Elodie, Emma e Alessandra Amoroso.

Proprio quest’ultima sembra essere completamente rinata grazie alla partecipazione a Sanremo, in primis, ma soprattutto alla collaborazione con la collega BigMama, con il pezzo Mezzo Rotto, scalando le classifiche e ritornando sulla cresta dell’onda. Va detto che Amici di Maria De Filippi rappresenta anche il luogo perfetto dove nascono coppie. Questo è il caso di Petit e Marisol, il primo cantante e la seconda ballerina, che sin dall’inizio della scorsa stagione non si sono mai staccati. Il loro feeling è poi sbocciato in un amore a tutti gli effetti, e i due continuano a stare insieme per la gioia dei fan. Nonostante la distanza geografica, continuano a trasmettere quello che oggi i giovani sono soliti chiamare “good vibes”.

“Mai dire mai”: Mida e Gaia tornano insieme? La De Filippi potrebbe ospitarli in studio

Ora, però, sarebbe il caso di parlare anche di un’altra coppia, che nonostante si sia lasciata durante il programma, sembra che possa esserci qualche importante novità per quanto riguarda la loro storia. Parliamo del cantante Mida e della ballerina Gaia. In realtà, sappiamo che, come riportato da gossipetv.com, il cantante ha condiviso sul suo profilo TikTok un video in cui era ripresa anche Gaia, intenta a ballare.

Questo ha fatto capire ai fan che c’è la possibilità di rivederli nuovamente insieme. Anche perché, proprio Mida, quando qualche tempo fa gli è stato chiesto di un possibile ritorno con la ballerina, ha sempre risposto: “Mai dire mai, perché la vita è imprevedibile.”