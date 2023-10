Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, perché hanno litigato: il bruciante tradimento è venuto fuori finalmente

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, il vero motivo del loro incredibile litigio. Il tradimento che brucia ancora.

Sono state grandissime amiche sia dentro sia fuori lo schermo le bellissime Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Si sono fatte conoscere entrambe ad ampio raggio sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico sul bancone di Striscia nelle vesti di veline. Anzi, sono state tra le più amate in assoluto. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Da allora il successo per loro è stato inarrestabile. Erano richiestissime ovunque, non solo in TV per la verità. Ely poi ha anche lavorato molto come attrice soprattutto in svariati cinepanettoni. Con i loro scatti hanno lasciato senza fiato gli italiani e ancora oggi lo fanno alla grande. Oggi che hanno entrambe un matrimonio finito alle spalle e sono diventate mamme.

Sono due super sportive e modelle, nonché testimonial per svariati marchi e numerose realtà, decisamente richieste. Tuttavia pare che sia la showgirl sarda a essere più presente in ambito mediatico. Fatto sta che sono tuttora entrambe adorate dagli italiani che hanno però il cuore spezzato al pensiero che la loro amicizia sia finita.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, un tradimento alla base della fine dell’amicizia

Inizialmente pareva impossibile e si pensava dunque che le voci a riguardo fossero ingigantite o del tutto false. Alla fine è arrivata la conferma da parte delle dirette interessate che tuttavia non hanno mai voluto spiegare in maniera chiara che cosa sia successo di talmente grave tra di loro da decidere di chiudere un legame tanto longevo e speciale.

Tanti sono poi i pettegolezzi che sono nati proprio per il fatto che loro non vogliano sbottonarsi molto a riguardo. Ora si mormora di un tradimento, decisamente molto pesante, che a quanto pare avrebbe messo in atto Elisabetta nei confronti dell’amica. E tale tesi sarebbe avvalorata in qualche maniera da un’affermazione fatta da Maddalena.

Lei ha perso la fiducia

Nel corso della sua sua seguitissima e attesa ospitata a Verissimo, l’ex velina bionda nel parlare della sua amicizia finita con la Canalis ha sottolineato la perdita di fiducia. ” Recuperare? Quando si perde la fiducia è dura”, ha prontamente risposto alla Toffanin che le aveva chiesto se pensava, per l’appunto, di recuperare il rapporto.

In ogni caso la Corvaglia ha precisato che è rimasto l’affetto e che entrambe sono davvero felici del successo dell’altra ma l’amicizia è finita anche se è stata indubbiamente bellissima. Nel frattempo negli ultimi mesi Ely su Instagram nel condividere in uno scatto delle foto del suo passato aveva inserito anche uno proprio con Maddalena. E chissà che l’amica pian piano non decida di cambiare idea.

© Riproduzione riservata