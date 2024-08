‘Macchie d’olio non vi temo’ | Ho trovato il rimedio perfetto a costo zero: ti basta questo piatto

Le macchie d’olio e di unto hanno finito di spaventarci. Il rimedio assolutamente al top, che non costerà nulla.

Le delusione è forte, così come la rabbia! Avete acquistato un nuovo vestito nei saldi. Okay, avete dunque potuto contare su degli sconti, ma in ogni caso avrete dovuto compiere dei sacrifici per effettuare questo acquisto. Lo avere indossato per un’occasione speciale. Avevate una cena con il capo di vostro marito e non volevate sfigurare.

Menù a base di pesce, buon vino e verdure miste. Non vi siete fatte mancare nemmeno un buon piatto di insalata. Ed ecco che, nel condirla con dell’olio extravergine d’oliva, qualche macchiolina vi è caduta sul tovagliolo. Peccato che era talmente sottile da non aver retto il peso. E così, a pasto completato, avrete constatato che ha macchiato parte del vostro abito.

Vi siete sentite mortificate e non più a vostro agio. Grazie al buio, siete riuscite a camuffare le macchie ma, una volta salite in macchina, avete dato ampio sfogo alla vostra frustrazione. Difatti sapete che eliminare questi tipi di macchia non è una passeggiata. Non per nulla, quando capita con dei calzini o indumenti di vostro figlio, non sapete che pesci pigliare.

Via le macchie di unto dai vestiti

La prima cosa che viene in mente è di portare il vostro indumento il giorno dopo al lavasecco. Il vostro partner scherza, dicendo che vi costerà di più quel lavaggio che la cifra che avete speso per quel vestito. Meglio dimenticarsene e lasciar perdere. Voi però non siete dello stesso parere, visto che vi piace molto e vi scoccia gettarlo via.

Il che, con la crisi che impera, non è il massimo. Tuttavia non dovrete per forza di cose chiedere l’aiuto dio un professionista per eliminare le macchie. Basterà infatti che mettiate in atto nella vostra dimora un semplicissimo rimedio che non vi costerà un solo centesimo. E, per realizzarlo, dovrete avere a disposizione semplicemente un solo piatto.

Il trucchetto top

Questo trucchetto ce lo regala in maniera generosa Barbara Machin nel suo profilo pilloledidesign, presente su Tik Tok. Consiste nel posizionare il piatto dietro al capo, dove sono presenti le macchie. A questo punto applichiamo direttamente su di esse il detersivo per piatti. Ora cospargiamole, con l’ausilio di un colino, di bicarbonato di sodio.

Quest’ultimo infatti è fantastico per assorbire in modo convincente l’olio. Lasciamo agire il tutto, senza muovere il capo, per soli 10 minuti. Trascorso il tempo indicato, procediamo con il classico lavaggio in lavatrice. Potremmo notare, per la nostra immensa gioia, che le macchie saranno sparite, senza lasciare una traccia del loro passaggio. E ora siamo pronte per indossare il tuo meraviglioso abito