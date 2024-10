‘Ma tu da dove vieni?’: volano stracci nello studio di UeD | La De Filippi costretta a una decisione inattesa

Maria De Filippi ha dovuto prendere una decisione improvvisa. Dopo l’ennesima lite in studio non può fare altro.

La nuova super attesa stagione di Uomini e Donne ha iniziato ad andare in onda da meno di 15 giorni e già le prime tensioni sono più che palpabili. In ogni caso, andiamo per gradi. Di certo la scelta della splendida Ida Platano non solo di non salire più sul trono, dopo la sua esperienza dello scorso anno che si è conclusa con un niente di fatto, ma nemmeno di tornare nel parterre delle dame ha lasciato di stucco i più.

Lei si è presentata in studio più bella e in forma che mai sostenendo che per ora non è alla ricerca di un uomo e che sta bene così. Ha iniziato a frequentare con una certa assiduità la palestra e ora sta pensando al salto scolastico del figlio che da settembre va alle superiori. Ergo, almeno per il momento, lei non tornerà in quel programma che tanta fama le ha dato.

E ciò ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto a Gianni Sperti che non ha mai nascosto la sua stima, nonché il più sincero e vivo affetto per lei. Non per nulla lo storico e amatissimo opinionista di Maria De Filippi si augura dal profondo del cuore che lei possa cambiare idea. Del resto, dopo un anno di assenza, è tornato a farsi rivedere anche un’altra punta di diamante dello show.

Uomini e Donne, volano stracci in studio e Maria prende una decisione

Stiamo parlando dell’affascinante Armando Incarnato che, come ha fatto nuovamente capolino in studio, è stato riempito di complimenti non solo dal ballerino ma anche di Tina Cipollari per la sua splendida forma fisica. Tra i cavalieri abbiamo ritrovato anche Marcello Messina e Diego Tavani, ex frequentanti proprio della Platano.

E la persona che ha in qualche maniera scatenato l’ira di una perla del programma fa parte proprio del parterre dei cavalieri. Una sua frase non è affatto piaciuta a uno degli opinionisti che ha deciso dunque di partire in men che non si dica all’attacco. A quel punto la conduttrice ha dovuto fare una precisa scelta. Ci racconta tutto quanto Gossip e TV.

“Ma tu da dove vieni?”, Gianni Sperti asfaltato così

“Ma tu da dove vieni?” chiede Gianni Sperti, profondamente irritato al cavaliere Fabio che è sceso in difesa di Gabriele che sta giocando un po’come il gatto con la bellissima Sabrina. In sostanza per Fabio non ha senso sostenere che se per Mario Cusitore valga il concetto che nella vita si possa cambiare idea, non lo sia anche per altri.

A quel punto il nuovo arrivato ha asfaltato l’ex marito di Paola Barale sostenendo che “le possibilità non possono esserci quando sì e quando no”. A quel punto la vedova Costanzo ha pensato bene di cambiare argomento dedicandosi maggiormente ai tronisti, in particolare al simpatico Michele Longobardi.