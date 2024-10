Ma quale SCADENTE, Eurospin si affida al top di gamma | Questi dolcini sono fatti dal re Mida dei dolci

Eurospin, sapete chi produce i suoi biscotti? Li produce nientemeno che il top del top del settore dolciario. Resterete di stucco

Se parliamo di buona spesa in tantissimi italiani risponderanno che per realizzarla, con cadenza per lo più settimanale, sia necessario, vista la terribile crisi, presente nel nostro Paese, unita ai perpetui rincari, effettuarla ai discount. Le catene, come anche i negozi fisici, affollano ogni Comune.

Fra i tanti c’è da annoverare Eurospin, che ha fatto dello slogan La Spesa Intelligente il suo marchio di fabbrica. Ogni mese c’è possibilità di trovare accattivanti offerte, che sono valide per lo più nei negozi online. Comunque sia, da Eurospin si applica la vincente politica commerciale del prodotto per e non da.

Si tratta di grandi marchi che indirizzano un braccio della loro produzione affinché sia poi venduta sotto marche meno note, ma spesso riconoscibili tramite packaging, nei punti vendita di Eurospin. Motivo per cui la spesa, anche se meno cara, sovente mai e poi mai peccherebbe di qualità.

Eurospin, i suoi dolci sono speciali

Inoltre, sovente è anche possibile contare su alcuni sconti, donati in modo generoso ai clienti più affezionati, dopo aver pagato la loro spesa. Tantissime le iniziative per le quali, dopo aver speso un tot, è possibile portarsi a casa un plaid o una tovaglia antimacchia, con tanto di shopper abbinata.

Tuttavia in moltissimi hanno sottolineato pure sui Social che è splendido andare da Eurospin anche per fare incetta di dolci, pure per Halloween o per il santo Natale. Anche a Pasqua non mancano orde di clienti che vogliono fare scorta di colombe, con canditi, senza o glutenfree. In ogni caso pare che il piatto forte qui siano i biscotti. Sapete chi c’è dietro codesta produzione?

Chi li produce realmente?

Parliamo di un autentico Re Mida della produzione dolciaria italiana, quale Bistefani. In particolare vende tramite Eurospin dei biscotti al latte realizzati nello stabilimento di Villa Nova Monferrato, in provincia di Alessandria. Tra gli altri importanti produttori sempre per Eurospin, che troviamo qui riuniti nel marchio Dolciando, oltre a Bistefani, Balconi e Bauli.

Insomma ora sappiamo qual’ è il segreto della squisitezza, non solo dei biscotti, ma dei dolci in linea generale che troviamo disponibili in molte fattezze e gusti in tutti gli store Eurospin, anche nei comodissimi pacchi famiglia. Ecco perché ora dovremo affidarci al loro assaggio, pure in occasione di freddi pomeriggi, da passare nel tepore di casa nostra con parenti e amici.