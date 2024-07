Ma quale ristorante gourmet, la vera carbonara la mangi solo qui: ecco le 8 migliori osterie di Roma | Garantisce sora Valeria

Carbonara, se volete mangiare quella più buona non dovete andare a un ristorante stellato. La classifica delle migliori trattorie di Roma.

Se siete nella Capitale per vacanza o per motivi di studio non potrete rinunciare all’assaggio di un buon piatto di carbonara. E parliamo di quella doc. Magari siete anche avvezzi a prepararla a casa vostra, ma mangiarla al ristorante è tutta un’altra cosa. Non dite poi a un romano doc di utilizzare la pancetta al posto del guanciale, altrimenti lo fareste subito gridare allo scandalo.

Tuttavia se volete gustarvi questo piatto al meglio non dovete andare nei ristoranti più chic. Piuttosto puntate a quelle trattorie tipiche dove spenderete il giusto e mangerete a sazietà. Roma Today ci regala la top-ten dei locali dove guatarcela. Siete pronti a prenderne nota? Partiamo dal Testaccio, dove troviamo Checchino dal 1887. Qui potreste anche deliziarvi con il menù degustazione.

La location è molto grande e si sviluppa su due piani. Possiede pure un piccolo spazio all’aperto. Spostiamoci alla Circonvallazione Appia e fiondiamoci all’Avvolgibile. Parliamo di una trattoria popolare dove troveremo le mitiche tovaglie a quadri e il vino sfuso. Oltre a mangiarci carbonara a iosa, potremo pure cibarci di tante altre specialità della cucina romana, compreso l’abbacchio allo scottadito.

Trattorie da non perdere per una carbonara top

Dulcis in fundo, sempre qui, potrete contare su porzioni decisamente abbondanti. Cucina fatta di ricette semplici e genuine con una grandissima attenzione posta alle materie prime la potrete degustare al Trecca, in Via Alessandro Severo, zona Ostiense. Se farete un salto all’osteria Fratelli Mori, in Via Dei Conciatori, potrete gustare a pieni polmoni cucina creata da una famiglia al completo.

Non dimenticatevi nemmeno di assaggiare i dolci. Segnatevi anche Sora Lella, famosa trattoria per essere appartenuta alla mitica Elena Fabrizi, chiamata con questo nome d’arte. Parliamo di un punto di ritrovo per chi ama la cucina romana e l’ospitalità al 100%. Lo trovate in Val Di Ponte Quattro.

Altri locali imperdibili

A Piazza Tarquinia merita un visita Il Santo Palato in zona San Giovanni. Si tratta di un’osteria di una volta con tovagliette di carta a tavoli in legno e marmo. Menù ricchissimo anche per quanto concerne la carne. Armando Al Pantheon è un locale noto in tutta la Capitale. Anche qui si punta alle materie prime eccellenti. Lo trovate a Salita De Crescenzi.

Infine, al Quartiere Testaccio ecco il Felice a Testaccio. Qui i menù cambiano in base ai giorni della settimana. Pertanto potrete gustare piatti ben differenti a stretto giro, se diventerete una sorta di clienti fissi, durante il vostro soggiorno romano. Ogni pietanza merita di essere gustata fondo, perché intrinseca della tradizione culinaria romana.