“Ma perché ti hanno fuori?”: coach di Amici messo alla porta | Chi l’ha sostituito e perché

Sui social un ex maestro di amici, dopo l’ultima puntata andata in onda su canale 5, ha realizzato un video che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto

Anche quest’anno il pubblico fedele di Maria De Filippi non si perde neanche una puntata del talent show più noto di canale 5. Giovani talenti si mettono alla prova per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo rendendo la propria passione un lavoro.

Tra i maestri è tornata Anna Pettinelli che ha sostituito Arisa. Per quanto riguarda i maestri di ballo non c’è stata alcuna variazione, anche se in estate si diceva che Raimondo Todaro sarebbe stato sostituito da Giuseppe Gioffrè. Per la gioia dei fan si è trattata di una voce senza alcun fondamento. Probabilmente non la penserà allo stesso modo Alessandra Celentano, dato che le discussioni sugli allievi sono sempre dietro l’angolo.

La Pettinelli anche stavolta darà del filo della torcere a Rudy Zerbi e dovrà fare i conti con Lorella Cuccarini. In poche parole i telespettatori ne vedranno delle belle nel corso di questa edizione. Del resto Amici piace anche per questo con i suoi imprevisti e tanti colpi di scena.

Tre banchi sembra che stiano sbocciando i primi amori, ma non è detta l’ultima parola. Nella puntata di domenica scorsa la Cuccarini ha fatto una richiesta agli altri colleghi ed è stata fortemente sostenuta da un ex maestro a che ora non fa più parte del programma. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Ex maestro di Amici non si nasconde più

Nato a Milano il 28 febbraio 1967, ha studiato al Conservatorio della sua città e a 18 anni si cimenta nel canto. Tra i suoi allievi Alessandra Amoroso, Marco Carta, Irene Grandi, Paolo Meneguzzi, Paola & Chiara, Valerio Scanu e tanti altri ancora.

Lui non è altro che Luca Jurman, maestro di canto delle prime edizioni per poi cedere il posto ad altri. A distanza di tempo è tornato a parlare del programma esprimendo un suo pensiero su quanto accaduto nell’ultima puntata.

“Forse qualcosa sta cambiando”

Luca Jurman ha realizzato un video che fa poi condiviso sul suo profilo Instagram. A parer suo Lorella Cuccarini ha fatto bene nel proporre di non fare ricorso auto-tune perché i ragazzi devono approcciare con il canto senza agevolazioni.

Non a caso ha esternato il suo pensiero sulla faccenda: “Brava Lorella…durante il pomeridiano di Amici chiede ai professori di non far utilizzare auto-tune agli allievi…forse siamo arrivati a confermare che la vera musica deve emergere anche nel 2023″. Qualche follower gli ha chiesto perché è andato via dal talent show, ma non c’è stata risposta.