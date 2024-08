“Ma non stai con Petit?”: la ballerina risponde una volta per tutte | Il cantante conferma: i fan senza speranza

Marisol Castellanos ha deciso di abbandonare il silenzio per rispondere agli utenti social in merito alla sua relazione con Petit. Le sue parole hanno colto tutti alla sprovvista.

Marisol è una splendida ragazza di origini cubane che si è messa in gioco proponendosi come ballerina nel talent show Amici di Maria De Filippi. È subito stata apprezzata dalla maestra Alessandra Celentano che si è sempre dichiarata entusiasta di lavorare con una professionista del suo calibro. Sin da piccola ha studiato danza e allo stesso tempo è diventata anche esperta della pole dance.

I telespettatori sostengono che sia stata una delle allieve migliori nell’ultima edizione perché si è sempre dedicata anima e corpo al ballo tralasciando ogni tipo di discussione. Non ha mai detto nulla che andasse contro la volontà dei maestri ed è stata sempre al suo posto.

Grazie al talent show ha incontrato Petit, il cantante romano che sta spopolando nelle classifiche della musica italiana con i suoi inediti (Taki taki, Brooklyn, Che Fai). Il suo vero nome è Salvatore Moccia e ha subito impressionato Rudy Zerbi che ha voluto lavorare con lui.

Tra i due ragazzi c’è stato un colpo di fulmine. Sono subito usciti allo scoperto, in quanto convinti dei loro sentimenti. Petit in varie occasioni non hanno nascosto la gelosia nel vedere l’amata esibirsi accanto ai professionisti, però con il tempo ha imparato a non temere nulla. Eppure attualmente non compaiono insieme come un tempo, dunque qualcuno ha chiesto come stanno andando realmente le cose.

Petit e Marisol, cosa sta succedendo?

Petit da lunedì 20 maggio si sta dedicando al suo tour e per questo motivo sta rispettando tutte le tappe previste esibendosi sul palcoscenico per la gioia dei fan.

Marisol, invece, non ha mai lasciato la danza. Durante la permanenza ad Amici ha raccontato di una malattia che per alcuni mesi non le ha permesso di coltivare la sua passione. È stato il periodo più brutto della sua vita, ma per fortuna si tratta solo lontano ricordo. In queste ore ci ha pensato qualcuno a rispondere a un utente social che ha commentato un post di Petit.

La verità è venuta a galla

Il post in questione è stato pubblicato due giorni fa e già ha ottenuto più di 28.000 like. È stato intitolato C’est la vie e Petit viene ritratto seduto su un divano con la testa rivolta verso il basso e accanto c’è il disco d’oro.

Marisol ha scritto che gli manca, così qualcuno ha chiesto perché non stanno insieme. Lei ha commentato con una parola che denota stupore mentre un fan è intervenuto dicendo che probabilmente per motivi di lavoro non si possono incontrare.