“Ma gli psicologici dove sono?”: concorrente del Gf dà di matto in giardino | Telespettatori preoccupatissimi

Nella casa del Grande Fratello sta accadendo di tutto. Dopo l’abbandono improvviso di Heidi Baci, stavolta un altro concorrente è al centro dell’attenzione per delle affermazioni sconvolgenti

Con il passare del tempo le dinamiche del gruppo della casa diventano sempre più coinvolgenti, ragion per cui il pubblico resta sempre incollato davanti al piccolo schermo per non perdersi nulla. Infatti nella puntata precedente si è parlato dell’abbandono di Heidi.

Alcuni concorrenti sono del parere che il rapporto con il padre sia alquanto preoccupante perché era evidente che lei avesse un po’ di timore. Tuttavia lei in persona ha inviato alla redazione una lettera che poi è stata letta ai suoi ex compagni di avventura.

In pratica ha lasciato intendere che la madre sta attraversando un periodo particolare, quindi senza scendere nei dettagli ha deciso di tornare a casa per starle accanto. Allo stesso tempo Massimiliano Varrese ha avuto modo di incontrare la madre, la quale ha pronunciato parole di conforto per il figlio offeso ingiustamente dal padre di lei. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Massimiliano ha avuto vicino soprattutto Beatrice Luzzi, di conseguenza sembra che tra i due le cose andranno diversamente da d’ora in poi. Purtroppo la donna ha tutti contro. Nelle ultime ore una dei concorrenti ha detto cose sul suo conto che non sono passate inosservate ai telespettatori. Andiamo a scoprire chi è e perché ha scatenato gli animi.

Beatrice Luzzi non ha un attimo di tregua al GF

Beatrice qualche settimana fa aveva deciso di approfondire la conoscenza di Giuseppe Garibaldi, un ragazzo più giovane di lei. Ciò l’ha resa protagonista delle conversazioni degli inquilini, in particolar modo di Samira Lui. Quest’ultima all’inizio era corteggiata da Giuseppe, il quale ha iniziato a ignorarla dopo il bacio dato a Beatrice.

Ferita dalla situazione, Samira ha avuto delle discussioni con Beatrice sostenendo che se si fosse impegnata avrebbe avuto ai suoi piedi Giuseppe. Ora che ha lasciato la casa in seguito alla nomination, Beatrice potrebbe stare più tranquilla, ma non è affatto così. Dovrà fare i conti con delle affermazioni fatte da Alex Schwazer.

“Voleva darmi un bacio stamattina”

Le telecamere hanno ripreso Alex mentre stava parlando con alcuni compagni d’avventura. A un certo punto ha menzionato Beatrice sostenendo che in questi giorni ha cambiato atteggiamento con lui.

Andando nello specifico, secondo il suo parere lo sta corteggiando. Infatti in più di un’occasione si sarebbe avvicinata fino a quando gli ha chiesto un bacio. Sui sui social in tanti si stanno esprimendo su quanto è stato riferito. C’è qualcuno che sostiene la necessità di far entrare uno psicologo perché si tende spesso a stravolgere la realtà. Ciò dimostra che la massa sta dalla parte di Beatrice.

